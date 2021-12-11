草莓季來了！網推綿密蛋糕體搭草莓好吃又療癒

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「草莓」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大採草莓地點網路聲量排行，以及十大草莓甜點有哪些。

進入冬天草莓盛產的季節，酸甜滋味又飽滿通紅的草莓果實，讓人心動。除了許多草莓園陸續開放民眾入園採草莓外，許多店家也相繼推出季節限定的草莓甜點，絕對是草莓控最期待又幸福的時刻！

採草莓只能去「大湖」？網還推這些採莓好地方

國內草莓種植地大多集中在中部，觀察網友的討論也可發現，「苗栗」、「南投」兩縣市出產的草莓也相當受到網友熱議，其中更以「大湖草莓」最家喻戶曉。不少網友會趁著草莓開採的期間前往大湖，也提到「這個草莓季感覺會衝好幾趟大湖」、「我有去大湖那裡露營過，草莓賣得很多，超棒的」等。而有些民眾也提到因不想跟人群擠著採草莓，因此同樣位於苗栗、又出產許多農產品的「公館」，便受到不少網友推薦。

網友熱議五大採草莓地點。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，位於「南投埔里」的「楓樺台一渡假村」，其園區內草莓因採用高架分層種植，方便民眾在摘採時不用一直蹲下，也獲得不少網友關注，園區內的草莓也讓網友大讚「草莓好大顆」等；「南投國姓」則是除了有草莓之外，也盛產枇杷、咖啡等農作物，不少民眾便是因為國姓「可以喝咖啡、採草莓」等多樣的行程而前往。

草莓控心之所向，濕潤草莓千層居聲量第一

從網友熱議的草莓甜點中，可發現「草莓千層」是美式賣場Costco、甜點店PAUL等店的熱賣商品而引發民眾關注，像是就有民眾提到「草莓千層那款真的是我唯一會回購的好市多品牌甜點」、「我覺得草莓千層是PAUL的靈魂」等。而能吃到整顆草莓的甜點，除了千層外，另外像是「大福」、「草莓塔」等，也都有完整草莓點綴，讓不少草莓控表示「超喜歡草莓大福」、「有整顆草莓就是很誘人！」。

網友熱議十大草莓甜點網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

也有許多咖啡廳會因應草莓季推出「草莓戚風蛋糕」、「草莓舒芙蕾」等口感綿密的蛋糕甜點。因蛋糕體本身吃起來單純，原就有不少擁護者，再搭上草莓後，酸酸甜甜的甜點滋味，讓不少網友直呼「戚風草莓蛋糕簡單好吃，我超愛草莓戚風蛋糕」、「又到草莓狂歡季了！加上舒芙蕾未免太療癒」。

身為草莓控的你，看完上述網友們的意見後，趕緊規劃一趟草莓之旅，一起迎接草莓季的到來吧，不過記得去草莓園之前要先打電話預約，才能避免白跑一趟哦！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》