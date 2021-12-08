奧美限定時尚品牌「回回憶」 攜萬秀洗衣店關注失智症

台灣失智症協會最新調查發現，近95%民眾聽過失智症，當中有52.3%民眾擔心自己罹患失智症，但大多民眾無法正確分辨失智症的十大警訊。其中又以18至39歲青壯年男性，對失智症深度認知最低。台灣奧美創意長龔大中表示，為提升大眾認識失智症，今年攜手萬秀洗衣店、台灣失智症協會推出期間限定時尚公益品牌「回回憶REmemory」，連結「被遺忘的衣物」與「正在遺忘的人」，盼共創失智友善環境。

協會推估失智症盛行率，台灣65歲以上長輩，每12人有1人是失智者，到2026年時，65歲以上將有超過36.1萬名失智者。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，台灣面臨高齡化社會，但調查發現，台灣年輕男性並不熟悉失智症。像是曾有一名急診室醫師，驚覺母親罹患失智症後「完全變個人」，宛如失去母親，讓他難過到落淚。

「回回憶REmemory」品牌創意源自重視二手衣時尚循環學的「萬秀洗衣店」。萬秀洗衣店負責人張瑞夫是第三代，從小由阿公阿嬤帶大，隨著年事增高，不少長輩凋零去世，不忍心阿公阿嬤變孤寂、減少與外界對話，因而開啟「萬秀」帳號，以舊衣挖掘舊回憶，「有時他們不是不願意說，而是不知道、沒機會說」，祖孫間順利找出共同話題。

張瑞夫提到，有些長輩從小看他長大，卻因失智症而不再認得他。創立「萬秀洗衣店」帳號後，收到不少年輕族關注，也會分享各自的阿公阿嬤照片，才知道可以跟長輩聊穿搭，但長輩已逝世成為最大遺憾，鼓勵年輕族有機會多與長輩建立共同話題，不要有遺憾。

湯麗玉表示，每個長輩都是寶藏，罹患失智症後語言能力會退化，當年輕一代試著與長輩互動對話，長輩會發現「自己可以講」，逐漸增加自信，也是一種失智症懷舊治療方式。

萬秀洗衣店祖孫三人捐出88件二手服裝，由五位失智者領銜擔綱模特兒，例如曾是航空地勤的保羅、認真打拼也不忘打理自己的阿日、領過國小師鐸獎的日本舞愛好者婉芝及什麼都想學，什麼都想體驗的永遠小姐，國畫老師惠美。透過知名攝影師登曼波及導演尹國賢的拍攝，讓爺奶們用笑容與態度為自己的回憶、也為二手衣服展示新風采，循環所有人事物的美好價值，記憶或許會失去，但美好從未離開。

「回回憶REmemory」即日起至12月31日於萬秀洗衣店官網展開期間限定公益販售，限量88件。品牌更聯手Hahow好學校線上課程平台，推出「陪你回回憶：長者與失智者的陪伴指南課程」，邀請宏濟神經精神科醫院林佳霈醫師分享專業知識，所有收入將挹注支持台灣失智協會。