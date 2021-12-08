搶破頭！高市清潔隊甄試7789人報名 正備取錄取率10.9%

高雄市110年清潔隊員甄試報名截止，環保局統計，共有7789人報名通過資格審查，預計正取172名，備取678名，共錄取850名，錄取率約10.9%。報名者第一關得先通過體能測試，才能參加筆試。

這是高雄縣市合併後的第二次清潔隊員甄試，第一次是在108年，當時有超過萬人報名，競爭激烈，正、備取共錄取669名。110年甄試報名統計有7789人報名通過資格審查，備取共錄取850名，錄取率略有提升。工作性質包括：

垃圾清運資源分類回收、環境清潔維護、登革熱防治孳生源清除及檢查、環境消毒作業、側溝清疏防洪防災、颱風前洩水孔巡檢清理、災後市容復原工作、新冠疫情確診足跡清消、居家隔離檢疫垃圾收運、清潔車輛駕駛等。

環保局統計，報名者中，男性5284人、占67.8%，女性2505人、占32.2。學歷部分，大部分是高中職有3190人、占41%，研究所以上有149人、占1.9%。年齡分布多在31至50歲，就占了七成；20歲以下有131人，60歲以上有50人。

環保局表示，體能測試日期是12月24日至26日，項目為負重折返跑各60公尺的競速測驗，男生負重16公斤，女生負重8公斤；筆試為111年1月2日。