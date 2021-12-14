打敗藍莓 花青素冠軍竟然是…黑米

外表黑嚕嚕的黑米，紫黑色外表富含豐富花青素。 圖／聯合新聞網拍攝

俗話說「黑矸仔裝豆油」用來形容深藏不露的高手，天天要吃的米飯圈內竟然也有一號高人，那就是「黑米」。過去是獻給皇帝的貢米，在土地達人劉德隆用心培育推廣下，台灣現在黑米質優量足，土地裡的黑寶石在碗中散發香氣，讓人慢慢咀嚼，感受自然餽贈的感動。

一提到黑米，很多人會和紫米搞混。紫米屬於糯米家族，消化不好的人吃了會脹脹不舒服；黑米品種是黑秈糙米，沒有糯性，屬於消化比較慢的米種，對腸胃負擔也小。

黑米有豐富的礦物質錳、銅、鋅、鎂、鉀、磷及維生素B等營養素，比白米更加營養。 圖／聯合新聞網拍攝

在營養師眼中，黑米可以說是渾身是寶。喜歡用插畫表達專業知識的「營養麵包」呂孟凡營養師發現黑米是這幾年很夯的食材，起因是它屬於未精製的全榖雜糧類，營養保存較高。外表黑嚕嚕的黑米，紫黑色外殼富含花青素，營養師提醒：「在清洗黑米的時候不要過度清洗，以免水溶性植化素的花青素洗掉囉！」

呂孟凡營養師分析，吃黑米與一般的白米相比，除了可以吃到花青素外，還有較多的維生素B群，以及礦物質錳、銅、鋅、鎂、鉀、磷……等，還有維生素C、葉綠素、胡蘿蔔素，因為未精製所以膳食纖維含量是一般白米的25倍！對於消化不好、代謝吃力的人來說，升糖指數只有白米三分之二的黑米會是比較好的選擇。

過去黑米產量少，當然只有貢獻的皇帝才顯尊貴。在台灣有位執著的米達人劉德隆，身在百年農業世家，也是聯米企業中興米品牌的創辦人，早期很少農民願意種植黑米，但是知道黑米優點，在劉德隆努力推廣下將黑米銷售的觸角遍及全台灣，拚出來銷量才能讓米農踏實耕種，讓更多消費者有口福，這就是幕後推手劉德隆被封「黑米教父」的歷程。

劉德隆透露，在台灣種黑米有難度，原來只要種過黑米的田地，後續再種植其他品種容易出現前期黑米自生苗，讓田地不易更換品種。再加上政府公糧不收黑米，降低農民耕種意願。自己務農，有一年看到農民載著整大車承諾收購沒履約的黑米，不忍心農民血本無歸，收下來自己帶著營業弟兄在賣場慢慢解說給消費者聽，多年的努力終於打開了市場，也讓土地裡的黑寶石綻放光芒。

營養價值讓人一新耳目的黑米，入口更是層次分明，有深度口感在口中越嚼越有味，有難怪有人形容吃黑米和白米的差別，就好像喝礦泉水與純水一樣，吃口味平淡、沒有營養價值的米，那不如選擇富含礦物質、營養豐沛的黑米！

堅持，種出每顆精實黑亮的黑米，劉德隆不斷淬鍊、進化種植的過程，每一片田地親自巡視，收成的每粒黑米一一檢視，黑寶石的好不僅要讓台灣人都吃得到，未來也希望出口國際，讓世界各地的人都能享用到來自台灣的健康好米。

皇家穀堡莊園黑米。 圖／中興米提供

皇家穀保履歷黑米。 圖／中興米提供