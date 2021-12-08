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台鐵四處高差大臨軌工程停工中 王國材：體檢完再復工

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長王國材。記者邱瓊玉／攝影
交通部長王國材。記者邱瓊玉／攝影

台鐵本月一日，因福隆石城邊坡工程鋼軌樁掉落，砸破太魯閣號車窗，引發輿論譁然。經查，該處工程與軌道有7公尺高差，施工平台過高，導致鋼軌樁掉落竟飛出防護圍籬，台鐵盤點類似邊坡工程，包含福隆石城處共有4處。

對此，交通部長王國材今下午受訪時表示，目前四處工程都已停工重新體檢，有不足將細緻彌補才會恢復動工。

根據台鐵盤點，除了宜蘭線福隆石城地錨邊坡改善工程外，另上邊坡施工工程有類似高差的邊坡改善工程還有三處，分別是新豐至竹北間、貢寮至福隆間、山里治鹿野間。

王國材表示，這四處工程過去在太魯閣事故後，也曾停工三個月做了很多改善，不過確實還可能有遺漏的部分，目前還在確認中，交通部今天去看了第三個類似臨軌工程，預計這幾天就會看完。

王國材也提到，目前這四處工程已暫時停工，會等檢視完，評估補強工程何時做，並完成彌補後才會恢復動工。

福隆 王國材 台鐵

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