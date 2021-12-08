日本火山浮石影響台灣海域範圍擴大 估9日續北漂

海洋委員會監控日本火山浮石，發現今天已漂至新北、花蓮、基隆、宜蘭等地沿岸；預估明天持續向北漂，提醒船隻往來注意，目前尚未發現影響生態。

日本小笠原群島火山今年8月噴發，海委會持續監控火山浮石漂流去向，並預計每天傍晚發布相關訊息，提醒往來船隻注意。

海委會今天發布新聞稿表示，截至今天下午5時，新發現火山浮石已隨著洋流漂流到新北馬崗漁港港嘴旁海面（約100平方公尺）、花蓮港東方3浬（約500平方公尺）、花蓮港東北方14浬（約1000平方公尺）、基隆潮境公園保育區海面（約8平方公尺）、宜蘭烏石鼻海域（約16平方公尺）等處。

海委會並表示，預估原於加路蘭海岸東方0.7浬的火山浮石，將於明天隨著海流向北漂移至花蓮至宜蘭外海。而原於蘭嶼西方10浬的火山浮石，已向東漂移至台東太麻里至大武沿岸。

海委會指出，為掌握日本火山浮石的漂流動態，海洋委員會所屬國家海洋研究院隨即進行洋流數值模擬、海巡署則啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，並配合空勤總隊空中巡邏勤務監控，海洋保育署則適時進行採水檢測。