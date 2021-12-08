台鐵2022猛男桌曆曝光！司機秀腹肌 還找正妹車長助陣

台鐵司機員去年破天荒拍攝「猛男」桌曆，轟動一時，今年再下猛藥，除了司機員同樣不吝嗇秀出腹肌外，還有正妹列車長「助陣」。儘管該桌曆團隊低調不願受訪，但從已曝光的預告片可以看到，希望該桌曆發行後，可以翻轉外界對台鐵印象。

有別於去年拍攝採全男陣容，今年共有14名台鐵員工參與拍攝，包含八男、六女。拍攝地點在猴硐車站，耗費半年時間籌備。而該本桌曆特色，是希望向鐵路員工們推廣運動，維持身體健康，帶出良好的工作效率，進而提升旅客的安全與舒適度。

有別於去年桌曆拍攝時全部都是男性員工，今年加入了不少「靚女」。據悉，團隊希望增添桌曆色彩，帶動更多人注意運動的重要性，所以邀請女性員工一同拍攝。

在曝光的照片中可以看到，有女列車長、女副站長等人參與。根據本報調查，該女副站長是蘇澳新站女副站長，先前也是列車長，這次參與是受到團隊邀請，一方面希望可以留作紀念，一方面覺得能做公益很好。

實際上，2021年桌曆原希望公開發行，並將部分營收做公益使用，但礙於公家機關限制後來作罷。據悉，2022年桌曆印製份數和2021年桌曆差不多，都是300本，也同樣不對外販售。