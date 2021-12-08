雙無產世代 下一代無房產、不敢生

「買不起房、給不起孩子一個家」是網友不想「做」人首要原因！生育醫學會8日公布用1年時間，透過社群平台、討論區及部落格等上萬個，分析出10大年輕人不生小孩的原因。理事長張帆表示，想要針對台灣網路世代「催生」，改善房價及職場勞動條件，是當務之急。

台灣首現「生不如死」

理事長張帆指出，台灣雖然沒有受到嚴重疫情影響，但去年新生兒人數僅16萬5249人，創下史上新低，甚至首度出現死亡人數多過出生數、「生不如死」的警訊。而今年元月出生人數已低於萬人，統計迄10月出生人數累計12萬5636人，比去年同期降低5%，預估今年的新生寶寶人數恐跌破16萬大關。

新冠病毒肆虐全球兩年，包括義大利、西班牙、美、日等國因為封鎖或是疫情嚴重，生育數創新低，美國估計可能因此減少30萬新生兒。而歐洲最先受到疫情嚴重衝擊的義大利，去年新生兒人數年比重挫22%。亞洲已經人口高齡化的南韓、日本，1月新生兒人數分別下滑6.3%和14%。

年輕人不想「做」人

這次生育醫學會針對2020年11月到2021年11月間、各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等上萬個網站頻道進行網路大數據分析，找出10大年輕人不生小孩原因。結果顯示，「買不起房、給不起孩子一個家」是網友不想「做」人首要原因。

其他依序是：低薪、社會、職場對孕婦不友善、沒時間照顧小孩、健康狀況考量（不孕）、生育津貼補助太少、不喜歡小孩、享受兩人世界、更重視自己的工作，以及找不到安心的保母、幼兒園等。

晚婚不孕有補助

台灣生殖醫學會秘書長何信頤指出，依據內政部統計資料顯示，台灣男女初婚年齡男性平均32.3歲、女性平均30.3歲。如今晚婚再加上傳統社會「先婚後有」的觀念，使得現今男女結婚後生育的黃金年齡變得很短暫。他建議年輕人不妨參考「30要知道(健康體檢)、35要諮詢(詢問醫師)、40要支援(尋求治療)」原則，計畫生小孩。

他指出，為了提高國人生育率，國民健康署從7月1日擴大試管嬰兒補助方案，只要是一般夫妻，一方為我國國籍，而且妻子未滿45歲，並具不孕症診斷證明的民眾，都可以申請。【更多精采內容，詳見 】