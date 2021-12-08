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台版「霍金」許竣超花3年寫8萬字 正能量暢談人生低谷

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金（左）與雲林縣長張麗善（右）至病房探視肌肉萎縮症患者許竣超。記者陳苡葳／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金（左）與雲林縣長張麗善（右）至病房探視肌肉萎縮症患者許竣超。記者陳苡葳／翻攝

人生故事被稱是台版「霍金」的許竣超，罹患先天性肌肉萎縮症32年，長達22年都在住院，其中10年在中國醫北港附醫療養，全身僅剩手指能動、不向命運低頭的他，花費3年以特殊電腦寫下8萬多字心路歷程，今年9月出版「看見我，你就幸福了」一書，縣長張麗善今赴醫院探視，被許的生命韌性感動，她表示縣府將認購書籍，並送至各圖書館供借閱，勉勵讀者體悟生命可貴。

58歲許竣超出身雲林北港，因患肌肉萎縮症，導致全身癱瘓，現已無法言談，倚靠呼吸器維生逾20年，意志力堅強的他無畏困境，多年前下定決心出版自傳，3年來透過特殊電腦技術，以唯一能動作的左手大拇指，一字字寫下人生轉折與意念，堅持不放棄的精神令人驚嘆。

張麗善今天參加該院舉辦的出院準備服務記者會後，隨即與院長吳錫金至病房探視許竣超，許以電腦緩緩寫下「希望讓跟我一樣有生病的朋友們，意志力更堅強..」等正面文字，想鼓勵世人的心意，令在場的人為之動容。

張麗善說，許竣超是生命鬥士，人生多半時間都在病房內度過，但他從未放棄生命，而是更堅強對抗病魔，如今還以寫作分享自身故事，可見「堅決不向命運低頭」的韌性。

張麗善說，支持許竣超的最強後盾是其母親，她同樣有著超人般的意志力，不放棄一絲希望，帶著孩子求醫、療養並始終用愛照顧著，偉大心志令人相當感佩。

「許竣超從未放棄生命中的每分每秒！」張麗善分享閱讀心得，她表示，許的點滴努力，化作充滿正能量文字，適合全齡讀者閱讀、蒐藏，感受生命的得來不易；縣府今也認購300本，分送至20鄉鎮市圖書館供鄉親借閱，盼拋磚引玉，帶動更多企業、機關團體或學校響應購書，推廣生命教育。

雲林縣長張麗善（左）至中國醫藥大學北港附設醫院病房探視肌肉萎縮症患者許竣超，縣府今認購其出版的書籍加以推廣生命教育。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善（左）至中國醫藥大學北港附設醫院病房探視肌肉萎縮症患者許竣超，縣府今認購其出版的書籍加以推廣生命教育。記者陳苡葳／翻攝

張麗善 圖書館

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