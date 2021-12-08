中華郵政i郵箱推「箱到箱」服務 每件郵資最低55元

為鼓勵民眾使用 i 郵箱寄送及領取郵件，中華郵政表示，明年1月5日起，開辦「i郵箱寄至i郵箱」（以下簡稱「箱到箱」）優惠服務，使用小型儲格每件優惠資費為55元；使用中、大型儲格每件優惠資費為60元。

中華郵政表示，使用i郵箱寄件前，先至郵政EZPost網站註冊會員(https://ezpost.post.gov.tw/)，並於線上預填「i郵箱交寄用託運單」，且收件地址選擇「i郵箱」，再至 i 郵箱櫃體選擇「箱到箱」完成寄件者，即可享受上述優惠資費。

此外，為了提升民眾支付便利性，i郵箱繼開放郵政金融卡及電子票證（悠遊卡、愛金卡及一卡通）於i郵箱箱體繳付郵資後，本月起也繼續提供LINE Pay Money支付郵資服務。

中華郵政表示，目前已在全國郵局、學校、社區大樓、台鐵車站及捷運站等處布建2408座i郵箱，提供24小時全年無休的自助取、寄郵件服務，取件過程僅需10秒鐘，歡迎民眾多加利用。

此外，為了協助國內蓮霧小農開發電商平台市場，「i郵購」自12月1日起，和農舞會合作，設置「農產嘉年華-好釋連蓮」專區，凡購買活動商品，每筆訂單滿1000元再現折100元，消費者可以透過「i郵購」網站訂購(https://www.postmall.com.tw)，亦可洽各地「郵局窗口代訂」。