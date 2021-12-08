疫後拼經濟！交通部辦招商大會 商機近兩千億

為了振興疫後經濟，交通部今天下午在福華飯店舉辦招商大會，總計釋出64案、商機高達1810億元。交通部長王國材表示，感覺疫後經濟已振興，交通部釋出的64案，種類涵括觀光類、軌道類、港埠類、公務類以及交通工程採購類等。

王國材也提到，不管是國內交通基礎建設，還是桃園機場建設，目前都在如火如荼展開中，環島高鐵也在延伸，2050年全世界凈零碳排，公共運輸的骨幹應該是什麼，這點很重要，雙鐵可以做快、慢的搭配，目前交通部也正在研究中。

根據交通部釋出的64案，其中軌道類就有9案、港埠類12案、觀光類1案、公路類3案、重大交通工程採購39案，商機近兩千億，創下歷年之最，今下午招商大會，就吸引近300位國、內外業者參與。

其中超過百億元的商案計有5件，分別是高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案、高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案、中壢火車站區土地開發案、台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案以及基隆港旅運複合商業大樓招商案。