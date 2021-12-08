鐵道局臨軌工程闖禍也要罰 王國材：已收到懲處名單

台鐵近來風波不斷，本月一日才剛發生工地鋼軌樁侵入軌道險些釀禍的意外，當時交通部長王國材立即撤換工務處處長、段長，以顯示改革決心，不料當晚又因鐵道局施工圍籬鐵板鬆脫，導致復興號車廂分離事件，外界關注鐵道局是否也有懲處？對此，王國材今下午受訪時表示，已收到鐵道局的懲處名單，目前正在請他們做一些內部討論。

王國材強調，臨軌工程相當重要，牽涉到旅客安危，所以會用比較嚴肅的態度看他，不管是台鐵局，還是鐵道局，只要臨軌工程有疏忽，都會要求懲處。

鐵道局長伍勝元則說，內部還在程序中，目前確定東工處長、第二工程段段長都會有懲處。至於是否會調整職務？伍勝元表示，不管是什麼原因，鋼板掉到火車軌道就是不對，所以懲處一定會有，至於懲處會到什麼程度，目前內部還在程序中。

王國材則提到，昨天也有找台鐵局的局長、副局長、運工機電等四個處的處長開會，包括東部人才不容易留下來，會有斷層現象，以及台鐵整個車輛汰舊換新的時程等，都有做討論，目前確定是十年以上的莒光號、復興號為第一優先汰換的車種。

王國材表示，目前現在最大的三個車種，包括莒光號、復興號等，有些零件已經很難取得，所以台鐵有相關購車計畫，其中EMU900型區間車會在民國112年前近來，EMU3000型城際列車則會到民國113年進來，所以會依照車輛引入情況，先把最舊的車種汰換掉，如果可以加速，就盡量加速。

不過有立委批評，台鐵一出事就撤換處長、段長，到底是有多少處長可以換？王國材則說，上個禮拜已經講過了，運工機電對自己的狀況都要掌握，尤其臨軌工程有公安疑慮，這些都要做嚴謹的了解，看看還有哪些問題。

王國材也坦言，當然過程中也有人會質疑，是不是懲處太重，但臨軌工程有東西掉到軌道上，這是很嚴重的事情，希望透過這次懲處，讓大家有更高的警覺心，也希望大家本於自己該負責的部分，用更嚴謹、更負責任的態度去看待。