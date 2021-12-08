前列腺藥「速流通」主成分不足 食藥署要求回收

用於治療前列腺肥大症所伴隨排尿障礙的「速流通持續釋放膠囊0.2毫克」，因衛福部食藥署7月抽驗時發現一批藥品主成分含量未達標，要求廠商回收並檢驗是否有其他批號藥品有相同情形。

食藥署監管組科長傅淑卿表示，中化裕民健康事業股份有限公司去年6月生產的一批「速流通持續釋放膠囊0.2毫克」（批號：B62-0042），於今年7月抽驗時發現主成分TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE含量僅剩82.7%，未達原本95%至105%含量的規格標準。

傅淑卿表示，該藥品去年健保申報量約802萬顆，市占率約11％。本次回收的藥品去年生產約45萬顆，但因已在市面上流通許久，確切的回收量還須由廠商評估。

不過，傅淑卿說，同成分的藥品國內還有另外九張許可證，應不至於有缺藥疑慮。廠商除了應在2月11日前完成回收作業外，也應在一個月內檢驗完畢，回報是否有其他批次的藥品也有相同情形。

食藥署也提醒，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。