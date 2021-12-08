柯文哲任內最後一次跨年卡司出爐 雙天后開場壓軸

跨年倒數不到一個月，每年最夯的跨年晚會「台北最High新年城-2022跨年晚會」今天公布藝人卡司。今年北市跨年場將由梁靜茹開場、動力火車、A-Lin壓軸，包括A-Lin、徐佳瑩、告五人都為北市跨年獨家卡司，除告五人將搭檔金曲歌后徐佳瑩飆歌，睽違20年後，四分衛也將重回台北的跨年舞台。

由於今年是台北市長柯文哲任內最後一次主持跨年，今年是否會有特殊橋段、嘉賓？觀傳局表示，今年仍比照往年，市長柯文哲於倒數前現身致詞，並與大家倒數101煙火施放，並迎接2022年，也有邀請夫人陳佩琪參與。

北市觀光傳播局今天公布跨年晚會完整卡司，今年北市跨年主持群將由木曜四超玩（邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞）首次擔當任跨年主持人，與連莊3年的新生代綜藝天后Lulu黃路梓茵搭擋。

另外，台北跨年被CNN評為「全球十大跨年城市」，舞台設計及節目橋段，今年也結合時下最夯的「裸視3D技術」，透過高科技的運用創造出舞台變型的衝擊視覺，讓舞台表演更富層次變化與創新。

「台北最High新年城-2022跨年晚會」完整演出名單，包括A-Lin、Lulu黃路梓茵、Tizzy Bac、木曜四超玩主持群、四分衛、告五人、旺福、茄子蛋、徐佳瑩、動力火車、梁靜茹、黃小琥（依筆畫排序）。