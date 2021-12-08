快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲任內最後一次跨年卡司出爐 雙天后開場壓軸

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
跨年倒數不到一個月，每年最夯的跨年晚會「台北最High新年城-2022跨年晚會」今天公布藝人卡司。記者林麗玉／攝影
跨年倒數不到一個月，每年最夯的跨年晚會「台北最High新年城-2022跨年晚會」今天公布藝人卡司。記者林麗玉／攝影

跨年倒數不到一個月，每年最夯的跨年晚會「台北最High新年城-2022跨年晚會」今天公布藝人卡司。今年北市跨年場將由梁靜茹開場、動力火車、A-Lin壓軸，包括A-Lin、徐佳瑩、告五人都為北市跨年獨家卡司，除告五人將搭檔金曲歌后徐佳瑩飆歌，睽違20年後，四分衛也將重回台北的跨年舞台。

由於今年是台北市長柯文哲任內最後一次主持跨年，今年是否會有特殊橋段、嘉賓？觀傳局表示，今年仍比照往年，市長柯文哲於倒數前現身致詞，並與大家倒數101煙火施放，並迎接2022年，也有邀請夫人陳佩琪參與。

北市觀光傳播局今天公布跨年晚會完整卡司，今年北市跨年主持群將由木曜四超玩（邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞）首次擔當任跨年主持人，與連莊3年的新生代綜藝天后Lulu黃路梓茵搭擋。

另外，台北跨年被CNN評為「全球十大跨年城市」，舞台設計及節目橋段，今年也結合時下最夯的「裸視3D技術」，透過高科技的運用創造出舞台變型的衝擊視覺，讓舞台表演更富層次變化與創新。

「台北最High新年城-2022跨年晚會」完整演出名單，包括A-Lin、Lulu黃路梓茵、Tizzy Bac、木曜四超玩主持群、四分衛、告五人、旺福、茄子蛋、徐佳瑩、動力火車、梁靜茹、黃小琥（依筆畫排序）。

跨年晚會 北市 柯文哲 梁靜茹 A-Lin

延伸閱讀

敬老金藍綠合作擋覆議？藍嗆柯文哲「硬要覆議很丟臉」

劍指侯友宜？ 蔣根煌中常會呼籲藍首長：別跟柯文哲造勢

高舉道德大旗卻放任民眾黨網軍出征 柯文哲：誰說的？

藍綠將甲動擋北市重陽金覆議 柯文哲：兩黨何時合作？

相關新聞

Omicron顯微鏡下真實面貌曝光 表面呈皇冠狀刺突蛋白

香港大學8日發布新冠變種病毒Omicron在顯微鏡下的真實面貌，分別為低倍電子顯微鏡所呈現的感染新型冠狀病毒Omicro...

男生才學理工？研究：刻板印象6歲就開始

許多人心中，男生比女生更適合發展科學相關似乎理所當然，其實這是自小形塑的刻板印象。

台鐵2022猛男桌曆曝光！司機秀腹肌 還找正妹車長助陣

台鐵司機員去年破天荒拍攝「猛男」桌曆，轟動一時，今年再下猛藥，除了司機員同樣不吝嗇秀出腹肌外，還有正妹列車長「助陣」。儘...

柯文哲任內最後一次跨年卡司出爐 雙天后開場壓軸

跨年倒數不到一個月，每年最夯的跨年晚會「台北最High新年城-2022跨年晚會」今天公布藝人卡司。今年北市跨年場將由梁靜茹...

鐵道局臨軌工程闖禍也要罰 王國材：已收到懲處名單

台鐵近來風波不斷，本月一日才剛發生工地鋼軌樁侵入軌道險些釀禍的意外，當時交通部長王國材立即撤換工務處處長、段長，以顯示改...

第17周陰道有垂墜感 大寶沒心跳 高長環紮手術留住二寶

高雄市一名37歲柳小姐求子過程艱辛，好不容易經試管懷了一對異卵雙胞胎，卻在孕期第17周發現羊水袋掉出陰道口，且大寶已沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。