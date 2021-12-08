國衛院生物製劑二廠過環評 未來可加速疫苗研發

國衛院計畫在竹科興建生物製劑二廠，今天環評大會審查後決議補充修正後通過。國衛院長梁賡義說，二廠完成後台灣可加速自行研發疫苗能力，另外對癌症、罕病藥物研發都有助益。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第409次會議，審查「新竹科學工業園區四期擴建用地竹南基地環境影響說明書第五次環境影響差異分析報告」。

開發單位國家衛生研究院表示，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，現因廠房設備不足，缺乏病毒與臨床檢體資訊，無法滿足台灣自行研製疫苗需求，衛福部疾管署為解決國安防疫議題，特別指示國衛院籌劃「將生物製劑廠擴建成國家級疫苗廠（生物製劑二廠），並建置國家級傳染病檢體戰略平台資源庫」。

初審會議時，環評委員關心事業廢棄物自主安全管理機制、感染性廢水納入園區廢水處理廠前的滅菌方式等，並要求開發單位補充營運的化學物質清單及數量。

國衛院表示，目前營運階段可能使用的化學品約為327種，皆依「毒性及關注化學物質許可登記核可管理辦法」取得核可同意使用。

感染性廢水及事業廢棄物部分，國衛院強調，會確保病原體控制在實驗室內，避免造成院區及社區感染；污水會高溫高壓滅菌處理，廢棄物則是交由合格處理業者，最後送至苗栗縣垃圾焚化廠焚燒處理。

科技部表示，未來新竹科學園區內一般事業廢棄物焚化爐若設置完成，廢棄物就不會外送、由園區內處理。

國衛院今天並承諾，會在新建物上增設太陽能板發電；為減少溫室氣體，允諾增植適合當地的原生喬木104株。會議最後決議本案補充修正後通過。

梁賡義會後接受媒體訪問時表示，通過環評大會審查後，預估興建完成要4年、另外要2年時間驗證；未來能夠建立完整病毒資料庫，不單單是能加速如COVID-19疫苗研發生產，甚至癌症、罕見疾病藥物研發都有助益。