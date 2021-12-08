快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐騙？傳「嘖嘖」平台募資2500萬後...不斷延期出貨、負責人搞消失

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市消保官接獲民眾投訴，嘖嘖募資平台上的流光鋼琴專案在募資2500多萬元後負責人搞失蹤。圖／翻攝嘖嘖募資平台
北市消保官接獲民眾投訴，嘖嘖募資平台上的流光鋼琴專案在募資2500多萬元後負責人搞失蹤。圖／翻攝嘖嘖募資平台

又傳出有人在募資平台「嘖嘖」遭詐騙，有民眾在社群平台發文指控，去年在嘖嘖募資的「Meteo流光學習鋼琴」專案結束後，卻不斷延期出貨，現在負責人更搞失蹤，嘖嘖也不負責，該專案募資金額高達2500多萬。北市消保官楊麗萍今受訪時說，目前已接獲16件申訴案，將會請業者到案說明。

流光鋼琴專案結束，共有2543萬6300元的募資金額、贊助人數1714人；但有民眾投訴，先前在嘖嘖上贊助了1萬5400元購買流光鋼琴，原預計今年4月出貨，但卻延期到11月，直到發貨日才發現負責人蔡佳昱竟搞失蹤，登記公司「超橘白股份有限公司」的地址還是牙醫診所，個人社群平台、公司頁面等資訊被刪除，在網路的相關文章都遭修改或刪除。

楊麗萍指出，北市府統計今年至12月8日受理嘖嘖募資平台申訴「Metero流光鋼琴」案計16件，均依處理流程移請主管機關商業處處理。楊麗萍表示，就「Metero流光鋼琴」衍生大量消費爭議案，消保官將會同商業處請業者到局說明案情及後續處理方案。

楊麗萍提醒消費者，群眾募資案有商品研發量產不如預期或引進國內不順利與退款不易之風險，消費者交易前務必審慎評估，以免權益受損，交易後亦宜保留相關紀錄，作為主張權利之憑證，以信用卡刷卡贊助者可速洽發卡銀行詢問申請爭議帳款相關事宜。

失蹤 北市 消保官

延伸閱讀

北市補助機車駕訓人數攀升 今年已有2310人拿到1300元

北市提案修正競選廣告物條例 議員批內容不明確

公投綁大選未定 北市競選廣告物管理自治條例暫時停審

採購案涉洩密廠商 北市中山堂前主任緩起訴2年

相關新聞

Omicron顯微鏡下真實面貌曝光 表面呈皇冠狀刺突蛋白

香港大學8日發布新冠變種病毒Omicron在顯微鏡下的真實面貌，分別為低倍電子顯微鏡所呈現的感染新型冠狀病毒Omicro...

男生才學理工？研究：刻板印象6歲就開始

許多人心中，男生比女生更適合發展科學相關似乎理所當然，其實這是自小形塑的刻板印象。

台鐵2022猛男桌曆曝光！司機秀腹肌 還找正妹車長助陣

台鐵司機員去年破天荒拍攝「猛男」桌曆，轟動一時，今年再下猛藥，除了司機員同樣不吝嗇秀出腹肌外，還有正妹列車長「助陣」。儘...

柯文哲任內最後一次跨年卡司出爐 雙天后開場壓軸

跨年倒數不到一個月，每年最夯的跨年晚會「台北最High新年城-2022跨年晚會」今天公布藝人卡司。今年北市跨年場將由梁靜茹...

鐵道局臨軌工程闖禍也要罰 王國材：已收到懲處名單

台鐵近來風波不斷，本月一日才剛發生工地鋼軌樁侵入軌道險些釀禍的意外，當時交通部長王國材立即撤換工務處處長、段長，以顯示改...

第17周陰道有垂墜感 大寶沒心跳 高長環紮手術留住二寶

高雄市一名37歲柳小姐求子過程艱辛，好不容易經試管懷了一對異卵雙胞胎，卻在孕期第17周發現羊水袋掉出陰道口，且大寶已沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。