詐騙？傳「嘖嘖」平台募資2500萬後...不斷延期出貨、負責人搞消失

又傳出有人在募資平台「嘖嘖」遭詐騙，有民眾在社群平台發文指控，去年在嘖嘖募資的「Meteo流光學習鋼琴」專案結束後，卻不斷延期出貨，現在負責人更搞失蹤，嘖嘖也不負責，該專案募資金額高達2500多萬。北市消保官楊麗萍今受訪時說，目前已接獲16件申訴案，將會請業者到案說明。

流光鋼琴專案結束，共有2543萬6300元的募資金額、贊助人數1714人；但有民眾投訴，先前在嘖嘖上贊助了1萬5400元購買流光鋼琴，原預計今年4月出貨，但卻延期到11月，直到發貨日才發現負責人蔡佳昱竟搞失蹤，登記公司「超橘白股份有限公司」的地址還是牙醫診所，個人社群平台、公司頁面等資訊被刪除，在網路的相關文章都遭修改或刪除。

楊麗萍指出，北市府統計今年至12月8日受理嘖嘖募資平台申訴「Metero流光鋼琴」案計16件，均依處理流程移請主管機關商業處處理。楊麗萍表示，就「Metero流光鋼琴」衍生大量消費爭議案，消保官將會同商業處請業者到局說明案情及後續處理方案。

楊麗萍提醒消費者，群眾募資案有商品研發量產不如預期或引進國內不順利與退款不易之風險，消費者交易前務必審慎評估，以免權益受損，交易後亦宜保留相關紀錄，作為主張權利之憑證，以信用卡刷卡贊助者可速洽發卡銀行詢問申請爭議帳款相關事宜。