小港醫院研究發現 LP66這隻益生菌 能排除人體重金屬

環境中有形與無形的汙染會經由飲食或呼吸進到人體，其中里金屬一旦進入人體，代謝不易，專研益生菌多年的立心國際，從上千隻益生菌中篩出400多隻，找出LP66找出LP66（植物乳桿菌植物亞種）與LD66（德氏乳桿菌乳酸亞種），經動物實驗能把重金屬吸附到益生菌的表面或細胞內進行酵素反應，再排出體外。

高雄小港醫院自105年投入環境汙染調查，計畫主持人副院長洪志興指出，環境的土壤、水及深海魚中都可能潛存重金屬，含砷、鉛、銅、鎳等成分，可透過尿液檢查找出。

立心國際總經理李鴻彬表示，一般人都認為益生菌可改善腸胃道，但忽略環境中的重金屬一旦進入人體，可能會隨血液進入腦、腎、肝等臟器，一旦進入骨骼中，至少要花50年才代謝得掉。

李表示，目前立心國際從400多隻益生菌中，篩出LP66（植物乳桿菌植物亞種）與LD66（德氏乳桿菌乳酸亞種）能把重金屬吸細菌表面或細胞內產生酵素反應，之後隨糞便排出體外，經歷動物實驗已證實，也取得台灣與大陸的發明專利。