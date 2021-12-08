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第17周陰道有垂墜感 大寶沒心跳 高長環紮手術留住二寶

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市柳小姐（中）經試管懷了一對異卵雙胞胎，在孕期第17周時大寶沒有心跳，經手術成功留住二寶，高雄長庚醫院今邀柳小姐分享心得。圖／高雄長庚醫院提供
高雄市柳小姐（中）經試管懷了一對異卵雙胞胎，在孕期第17周時大寶沒有心跳，經手術成功留住二寶，高雄長庚醫院今邀柳小姐分享心得。圖／高雄長庚醫院提供

高雄市一名37歲柳小姐求子過程艱辛，好不容易經試管懷了一對異卵雙胞胎，卻在孕期第17周發現羊水袋掉出陰道口，且大寶已沒有心跳，因二寶狀況良好，柳小姐非常珍惜得來不易的寶寶，高雄長庚醫院團隊討論後，開刀先娩出大寶，再對子宮頸進行環紮手術，孕期29周自然娩出1160克的二寶。

高雄長庚醫院產房主任鄭欣欣表示，柳小姐孕期17周的某一晚突然覺得下背有點痠痛，隔天早上起床覺得陰道有垂墜感，緊急到醫院急診，發現羊水袋整個掉出陰道口，因已影響如廁，大寶已沒有心跳，隔天先將羊水袋戳破，每天以超音波觀察。

高雄長庚婦產部副部長蔡慶璋表示，柳小姐的症狀為典型子宮頸閉鎖不全，一般單胞胎有破水的情況，為避免感染不會特別做子宮頸環紮手術，因柳小姐當下沒有明顯腹痛或感染症狀，在柳小姐積極配合並希望留住二寶情況下，決定先將大寶娩出，幸運的是臍帶已在娩出過程中與寶寶分離並留置子宮內。

柳小姐術後臥床近兩周，經超音波確認子宮頸長度良好也無腹痛出血的狀況下，可以下床活動，第19周左右出院回家，每周定期回診接受常規產檢，在第28周時，柳小姐疑受大寶留置子宮的胎盤影響，有腹痛、出血再度就醫，經一周安胎，自然娩出二寶，目前已2個月大、4300克重，非常健康。

柳小姐表示，一開始看到寶寶這麼小的身體，要在醫院這麼辛苦，其實有點不太捨得，也有點猶豫是不是可以繼續安胎，但看到寶寶努力到現在這麼健康，覺得很欣慰，也很感謝高雄長庚醫院的醫療團隊照顧。

高雄長庚醫院表示，雙胞胎第二個寶寶的延遲生產，目前醫學上並無既定準則該如何處理，大部分B寶寶，會隨著A寶寶的娩出而跟著娩出，就算當下沒有娩出，也常伴隨因A寶寶留置胎盤造成的出血及感染問題，後續也有凝血問題需要追蹤，未來高長的母胎醫學中心將開設高危險妊娠特別門診，提供孕婦們更完善的照護。

高雄長庚婦產部副部長蔡慶璋解說柳小姐雙胞胎第二寶延遲生產的臨床狀況。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚婦產部副部長蔡慶璋解說柳小姐雙胞胎第二寶延遲生產的臨床狀況。圖／高雄長庚醫院提供
高雄市柳小姐經試管懷了一對異卵雙胞胎，在孕期第17周時大寶沒有心跳，經手術成功留住二寶，目前二寶已2個月大，非常健康。圖／高雄長庚醫院提供
高雄市柳小姐經試管懷了一對異卵雙胞胎，在孕期第17周時大寶沒有心跳，經手術成功留住二寶，目前二寶已2個月大，非常健康。圖／高雄長庚醫院提供
高雄市柳小姐經試管懷了一對異卵雙胞胎，在孕期第17周時大寶沒有心跳，且羊水袋掉出陰道口，高雄長庚醫院先將大寶娩出在進行手術留住二寶。圖／高雄長庚醫院提供
高雄市柳小姐經試管懷了一對異卵雙胞胎，在孕期第17周時大寶沒有心跳，且羊水袋掉出陰道口，高雄長庚醫院先將大寶娩出在進行手術留住二寶。圖／高雄長庚醫院提供

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