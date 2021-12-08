第17周陰道有垂墜感 大寶沒心跳 高長環紮手術留住二寶

高雄市一名37歲柳小姐求子過程艱辛，好不容易經試管懷了一對異卵雙胞胎，卻在孕期第17周發現羊水袋掉出陰道口，且大寶已沒有心跳，因二寶狀況良好，柳小姐非常珍惜得來不易的寶寶，高雄長庚醫院團隊討論後，開刀先娩出大寶，再對子宮頸進行環紮手術，孕期29周自然娩出1160克的二寶。

高雄長庚醫院產房主任鄭欣欣表示，柳小姐孕期17周的某一晚突然覺得下背有點痠痛，隔天早上起床覺得陰道有垂墜感，緊急到醫院急診，發現羊水袋整個掉出陰道口，因已影響如廁，大寶已沒有心跳，隔天先將羊水袋戳破，每天以超音波觀察。

高雄長庚婦產部副部長蔡慶璋表示，柳小姐的症狀為典型子宮頸閉鎖不全，一般單胞胎有破水的情況，為避免感染不會特別做子宮頸環紮手術，因柳小姐當下沒有明顯腹痛或感染症狀，在柳小姐積極配合並希望留住二寶情況下，決定先將大寶娩出，幸運的是臍帶已在娩出過程中與寶寶分離並留置子宮內。

柳小姐術後臥床近兩周，經超音波確認子宮頸長度良好也無腹痛出血的狀況下，可以下床活動，第19周左右出院回家，每周定期回診接受常規產檢，在第28周時，柳小姐疑受大寶留置子宮的胎盤影響，有腹痛、出血再度就醫，經一周安胎，自然娩出二寶，目前已2個月大、4300克重，非常健康。

柳小姐表示，一開始看到寶寶這麼小的身體，要在醫院這麼辛苦，其實有點不太捨得，也有點猶豫是不是可以繼續安胎，但看到寶寶努力到現在這麼健康，覺得很欣慰，也很感謝高雄長庚醫院的醫療團隊照顧。