小港居民尿中砷含量偏高！小港醫院攜手立心國際尋解方

高雄小港地區是勞工重鎮，有1400多家工廠，1000多支煙囪及8萬多名勞工人口，飽受空汙及重金屬等物質危害，高雄小港醫院近年投入環境研究，發現小港與大林蒲兩地汙染嚴重，經調查收案，有百餘人尿中砷含量偏高，為此攜手立心國際行銷公司尋求解方，雙方今天簽約將投入人體試驗，研究益生菌能否將人體重金屬有效排除，讓居民獲得真正健康。

小港醫院表示，空汙與與環境及健康息息相關，大至工廠煙囪排放、移動的汽機車、小至家中排放的油煙都是汙染源，其中PM2.5更被世衛組織定義為一級致癌物，而PM2.5中對健康最大的威脅，就是砷、鉛這兩個一級和二級致癌的重金屬。

小港醫院院長郭昭宏表示，港醫投入小港地區環境汙染調查多年，發現居民尿中含有較高的砷等重金屬汙染，這次與立心國際合作，將利用LP66菌株進行臨床試驗，觀察服用益生菌後是否能明顯排除體內重金屬改善健康。相關研究將以大林蒲及小港區體內重金屬含量高的100多人為研究樣本，全案會送進高雄醫學大學醫療體系審查委員會。

郭表示，重金屬侵入體內所造成疾病包括神經、造血系統、骨骼肌肉等，初期症狀不明顯，發作後可能有造血上的問題，或損及骨骼、神經肌肉及臟器，這些日積月累的傷害等到發現都已來不及，日常生活即需注意，「預防勝於治療」。

小港醫院合作方「立心國際」總經理李鴻彬表示，2019年聯合國人權宣言已將「呼吸乾淨空氣」定義為人的基本權利，而孟加拉等地區過去喝髒汙的河水危害健康，後來政府挖500萬口井解決，結果地下水含砷 ，讓700萬人陷於早死的風險中。而大陸約有六分之一耕地重金屬超標，美國2018年抽驗嬰兒食品，有95%超標，因此發信要求七大食品公司解決。

李更說，歐盟環保署已公布，全歐都會人口約97%生活在空汙高於世衛標準的環境中，而台灣地窄人稠，過去曾有烏腳病，但重金屬的危害鮮少被關注。為此他們花3年研究清體66益生菌，經動物實驗已證實可以防範重金屬疾病，而關鍵的專利菌株是植物乳桿菌植物亞種（LP66），將與小港醫院進行人體試驗。

專攻過敏免疫學科的小港醫院副院長洪志興表示， 小港醫院105年起投入大林蒲地區健康照護計畫，從105年到107年的健檢數據，發現民眾體內砷含量偏高，與環境的危害有關，