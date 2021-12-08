環境荷爾蒙危害大 農、水、畜要追查

環境荷爾蒙隱藏在牙膏、化妝品，甚至食物當中！環保署化學局科長吳春生8日於「環境荷爾蒙管理回顧與展望」視訊會議表示，「這些物質沒有妥善管理，恐將危害國民健康。」他說，目前六年一期的管理計劃將於2022年迎第三期，會參照國外標準，如歐盟、日本的規定，持續修正我國環境荷爾蒙清單，加強對高敏感族群加強宣導。

農委會漁業署研究員鄭淑文說，農委會2020年曾針對農、水、畜產品進行檢驗，並立即銷毀剷除抽測不合格的農產品，避免這些產品流入市面。她提到，農委會也致力於相關宣導，已舉辦200場宣導會，提倡合理使用農藥、防治病蟲害與257場說明會，宣導正確使用安全使用動物飼料與用藥。

管理計畫迎第三期

根據美國環保署定義，「環境荷爾蒙」又被稱為「內分泌干擾物質」（EDCs），會干擾體內的荷爾蒙功能，影響生物體內生殖、發育與生物恆定等功能。吳春生說，「這些物質隱藏在與我們生活相關的用品當中，如個人衛生與清潔用品、電器產品，甚至是兒童用品中，而如果這些化學物質沒有妥善管理的話，恐將危害民眾的健康。」

化學局局長謝燕儒則分享，先前在賣場看到商品上面標示「不含一點環境荷爾蒙」作為宣傳，可以知道企業與民眾都愈來愈關注相關議題。他表示，「環境荷爾蒙的物質真的很多，且各國的標準與關注焦點也不同」，盼未來除了政府跨部門的合作外，更能與民間企業合作。

環保署自99年邀請衛福部、農委會與經濟部等部會，推動「環境荷爾蒙管理計畫」，至今已12年。每六年一期的管理計畫，將於2022年進入第三期。吳春生表示，第三期將蒐集國內外資訊，滾動性修正環境荷爾蒙清單，並針對孕婦、育嬰婦女與20歲以下的敏感族群加強相關宣導。

農漁畜大追查

鄭淑文表示，農委會針對農藥、飼料、動物用藥與農、水、畜產品，檢視環境荷爾蒙影響生態環境、國民健康的問題。她說，針對高危害性的農藥與動物飼料進行法規增修訂，如於2017年修改飼料法施行細則，增訂戴奧辛類的限量基準。

鄭淑文報告2020年抽測農、水、畜產品的狀況說，對超過600件農產品、1800件水產品與170件畜產品進行抽測檢驗。檢驗結果顯示，除了農產品則出現10件重金屬超標、2件戴奧辛超標的狀況；水產品僅1件出現汞金屬；畜產品則均符合規定。鄭淑文表示，抽測不合格的農產品都會立即管制，並剷除銷毀；也函請地方政府對海域強化監測，避免不合格的產品進入國民的肚子裡。

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