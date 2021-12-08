環境荷爾蒙危害大 農、水、畜要追查
環境荷爾蒙隱藏在牙膏、化妝品，甚至食物當中！環保署化學局科長吳春生8日於「環境荷爾蒙管理回顧與展望」視訊會議表示，「這些物質沒有妥善管理，恐將危害國民健康。」他說，目前六年一期的管理計劃將於2022年迎第三期，會參照國外標準，如歐盟、日本的規定，持續修正我國環境荷爾蒙清單，加強對高敏感族群加強宣導。
農委會漁業署研究員鄭淑文說，農委會2020年曾針對農、水、畜產品進行檢驗，並立即銷毀剷除抽測不合格的農產品，避免這些產品流入市面。她提到，農委會也致力於相關宣導，已舉辦200場宣導會，提倡合理使用農藥、防治病蟲害與257場說明會，宣導正確使用安全使用動物飼料與用藥。
管理計畫迎第三期
根據美國環保署定義，「環境荷爾蒙」又被稱為「內分泌干擾物質」（EDCs），會干擾體內的荷爾蒙功能，影響生物體內生殖、發育與生物恆定等功能。吳春生說，「這些物質隱藏在與我們生活相關的用品當中，如個人衛生與清潔用品、電器產品，甚至是兒童用品中，而如果這些化學物質沒有妥善管理的話，恐將危害民眾的健康。」
化學局局長謝燕儒則分享，先前在賣場看到商品上面標示「不含一點環境荷爾蒙」作為宣傳，可以知道企業與民眾都愈來愈關注相關議題。他表示，「環境荷爾蒙的物質真的很多，且各國的標準與關注焦點也不同」，盼未來除了政府跨部門的合作外，更能與民間企業合作。
環保署自99年邀請衛福部、農委會與經濟部等部會，推動「環境荷爾蒙管理計畫」，至今已12年。每六年一期的管理計畫，將於2022年進入第三期。吳春生表示，第三期將蒐集國內外資訊，滾動性修正環境荷爾蒙清單，並針對孕婦、育嬰婦女與20歲以下的敏感族群加強相關宣導。
農漁畜大追查
鄭淑文表示，農委會針對農藥、飼料、動物用藥與農、水、畜產品，檢視環境荷爾蒙影響生態環境、國民健康的問題。她說，針對高危害性的農藥與動物飼料進行法規增修訂，如於2017年修改飼料法施行細則，增訂戴奧辛類的限量基準。
鄭淑文報告2020年抽測農、水、畜產品的狀況說，對超過600件農產品、1800件水產品與170件畜產品進行抽測檢驗。檢驗結果顯示，除了農產品則出現10件重金屬超標、2件戴奧辛超標的狀況；水產品僅1件出現汞金屬；畜產品則均符合規定。鄭淑文表示，抽測不合格的農產品都會立即管制，並剷除銷毀；也函請地方政府對海域強化監測，避免不合格的產品進入國民的肚子裡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言