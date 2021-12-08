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從電商到學校 環境荷爾蒙跨部治理

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
政府呼籲，民眾要優先選購有市面上有產品安全標章的商品，減少購買來路不明的國外電商平台商品，並拒絕社交平台團購。（Photo by VLG on iStock under C.C. License）
政府呼籲，民眾要優先選購有市面上有產品安全標章的商品，減少購買來路不明的國外電商平台商品，並拒絕社交平台團購。（Photo by VLG on iStock under C.C. License）

「外國電商平台與社群平台網購的貨品無法確任是否安全」！標準局技正楊禮源表示，我國針對環境荷爾蒙訂有檢驗標準，且商品都會有安全檢驗標章，呼籲民眾不要購買來路不明的產品。此外，教育部也相當重視相關議題，資訊與科技教育司科長高志璋說，在校園內持續推廣「減毒、減廢、減料」的綠色化學，減少對學童危害。

小心環境荷爾蒙

經濟部標準局技正楊禮源說，參照採產、官、學三方意見，依據風險進行商品分類，而高風險的「應施檢驗商品」約有1千3百種的品項，包括嬰幼兒產品、貼身的座椅與安全帽等，會在上市前就進行檢驗，並於上市後持續監督。一旦不符合規定，就會遭告下架與罰緩等處分。

針對外國的電商平台、或者現在流行的社交平台團購，楊禮源呼籲，「這方面可能仍沒有相關管制，所以無法確定是否安全」，呼籲民眾優先選購有市面上有產品安全標章的商品。

揪出食品毒物

衛福部食藥署科長廖家鼎說，塑膠食品容器與包裝可能導致塑化劑溶入食物，而使民眾誤食，恐造成心血管、肝、腎的負擔；對嬰幼兒可能干擾大腦、神經系統或性早熟的狀況。他引用加工食品風險研究成果說，「雖然蔬果、熟肉、水產的加工製品中檢出的塑化劑濃度偏高，但都沒有超過監測標準值。」

廖家鼎最後呼籲，如孕婦、嬰兒等敏感性族群，盡量避免攝取過量的脂肪或內臟。而一般民眾若要迴避環境荷爾蒙的影響，不僅均衡飲食有助於分散風險，還可多運動維持良好代謝力。

減毒綠色化學

教育部資訊與科技教育司科長高志璋表示，「減毒、減廢、減料」的綠色化學也成為教育部關注的一大點，設立微型化實驗，並辦理4屆綠色化學創意競賽，至今已有超過900名學生參與，也持續舉行學生夏令營、師長研習營。

高志璋說，教育部也持續在各大校園進行環保政策宣導說明會。他說，「其中最重要就是國中小學童，因為他們是容易受到影響的高敏感族群，所以都有開放研習活動來進行宣導。」

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教育部 電商 塑化劑

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