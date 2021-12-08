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大掃除全身發癢 男患異位性皮膚炎用藥狂打嗝

中央社 / 台北8日電

29歲邱先生患有異位性皮膚炎，大掃除時全身發癢，用類固醇控制卻讓他皮膚變薄又狂打嗝。醫師說，類固醇是控制過敏的好藥，但若不適合或抗拒使用，也有非類固醇藥物可選擇。

異位性皮膚炎病友協會今天舉行衛教記者會，台大醫院副院長江伯倫指出，異位性皮膚炎、氣喘與過敏性皮膚炎是過敏3部曲，其中異位性皮膚炎容易最先被誘發，之後可能出現其他過敏疾病。

江伯倫表示，國內估計有超過200萬名患者，幼童盛行率較高，除了遺傳因素外，飲食、空污、甚至抗生素使用都是危險因子。

江伯倫說，皮膚搔癢是異位性皮膚炎主要且最難受的症狀，反覆搔癢感染會形成惡性循環。台大醫院先前研究，異位性皮膚炎會影響孩童生活品質與行為情緒，導致睡眠障礙、焦慮或過動，甚至影響孩童成長。

異位性皮膚炎病友協會理事長、台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜提到，使用類固醇藥膏治療異位性皮膚炎相當有效，是全世界的治療共識，但許多民眾甚至醫師對用藥有迷思，擔心類固醇會導致皮膚萎縮變薄，甚至影響生長發育等。

也有患者苦於類固醇的副作用，從小就是過敏體質的邱先生說，經過敏原檢測發現對塵蟎過敏，他回憶大學住宿舍大掃除，渾身發癢讓他抓到破皮流血；他長期使用類固醇藥膏，但每次用藥都會打嗝不止，諮詢醫師才知道他不適合用類固醇。

朱家瑜表示，若病友擔心類固醇副作用而停藥或減藥，反而不利病情控制，可與醫師討論使用非類固醇藥物治療。

朱家瑜提醒，異位性皮膚炎是因皮膚乾燥加上過敏原引起發炎，故保濕很重要，傳統上最好的保濕劑是凡士林，若太油膩可選擇較清爽的保濕乳液。

類固醇 異位性皮膚炎 台大醫院

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