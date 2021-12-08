腸病毒停課一次7天 范雲提修法制定有薪防疫照顧假

腸病毒旺季來臨，根據衛福部規定，若同班一周內有2名兒童感染腸病毒，就要停課7天抑制傳播，民進黨立委范雲今與婦女新知基金會舉行記者會呼籲，為兼顧國家防疫需求與家庭照顧需要，必須立法制定有薪防疫照顧假，避免家長因家庭工作兩頭燒。

范雲指出，家長雖然可請「家庭照顧假」，但天數不足，只要一次腸病毒停課，年假恐直接用完，且沒有薪資補貼也會造成家庭經濟缺口，在機會成本選擇下，常多由薪資較低的女性請假，惡化照顧性別分工不均、還可能產生職場性別歧視。

范雲表示，台灣應參考國際，發展出照顧友善的制度，如挪威延長原本就有薪的家庭照顧假；德國制定學校和托育設施關閉期間，勞工可請6周有薪照顧假；瑞典、紐西蘭也補助或支付照顧家庭的勞工薪資補貼。她將提出修法草案，制定有薪防疫照顧假，以面對各種傳染病的防疫需求。

婦女新知基金會倡議部主任周于萱也發表今年5至7月實施的「疫情下的勞動與照顧」問卷線上調查結果，防疫和家庭照顧假對勞工來說最大的問題是「無薪」，其次是職場歧視，近7成填答者認為疫情爆發後照顧時間增加，近半填答者（48.5%）表示疫情後只能改成由本人親自照顧，其中女性佔88%，而其照顧對象以5歲以下子女者（23%）為最大宗。

東吳大學社工系教授、婦女新知基金會董事洪惠芬強調，政府防疫政策不應只關注疾病感染的控制，也應將照顧者需求納進考量，以免顧此失彼成為防疫破口；家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋表示，行政院僅編列250億元預算作為「家庭防疫補貼」，以國小以下孩童、國高中特教生共約250萬人計算，每人1萬元，但家有老人、身心障礙者的長照家庭也應也納入補助對象。

台北市產業總工會秘書黃健泰表示，新冠肺炎疫情停課一次就是兩周，不少幼童被送往補習班而增加疫情擴散風險，正是配套不足的因素導致，家庭照顧假制度應擴充、配套津貼或比照公務人員請假規則改成薪資照給。