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不讓暴力造成永久傷害 尋求專業協助重拾身心健康

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
黃仕奇醫師建議受暴者最好要接受精神醫療協助，評估受創的程度並給予治療。圖／大千醫療社團法人南勢醫院提供
黃仕奇醫師建議受暴者最好要接受精神醫療協助，評估受創的程度並給予治療。圖／大千醫療社團法人南勢醫院提供

近日發生政治人物因感情事件造成暴力傷害的新聞，引發外界高度闗注，苗栗縣大千醫療社團法人南勢醫院精神科醫師黃仕奇提醒，男女交往難免因意見不同而有摩擦，若能透過溝通、彼此尊重及了解而消彌，對雙方都是好事；但若造成衝突，甚至出現肢體及精神上的暴力行為，就應及早求助專業協助，避免憾事發生。

黃仕奇指出，男女交往若發生衝突或暴力行為，造成受害的一方承受精神或肢體暴力所帶來的痛苦，即便沒有身體上的傷害，但羞辱、輕視、侮辱、孤立或霸凌等精神暴力行為，也會造成憂鬱、吃不下或暴食的飲食障礙、睡眠障礙、無助無望感或無價值感等症狀與疾病，嚴重程度不亞於身體傷害。

他建議，受暴者最好要接受精神醫療的協助，評估受創程度，例如遭受精神暴力的狀況及持續時間、有哪些精神與生理的症狀等，再依個案不同狀況整合心理、藥物、認知行為等治療方式，並由社工及心理師幫助個案一步步走出精神暴力的陰影，重拾身心健康。

現行家庭暴力防治法透過各種管道宣傳下，民眾較願意啟齒並面對此類問題；另外，衛福部有提供「30秒精神暴力自我檢測量表」，讓民眾可透過簡單的檢測了解自身是否有遭受精神暴力的現象，進而及早尋求專業協助，降低造成傷害的風險。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

30秒精神暴力自我檢測量表。圖／大千醫療社團法人南勢醫院提供
30秒精神暴力自我檢測量表。圖／大千醫療社團法人南勢醫院提供
黃仕奇醫師提醒，男女交往若因摩擦造成衝突，如有暴力行為應及早求助專業協助。圖／大千醫療社團法人南勢醫院提供
黃仕奇醫師提醒，男女交往若因摩擦造成衝突，如有暴力行為應及早求助專業協助。圖／大千醫療社團法人南勢醫院提供

家庭暴力 睡眠 社工

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