一份愛心雙重幫助 喜憨兒今起募集年節禮盒

2022年即將到來，喜憨兒社福基金會在高雄市設置4家庇護工場或商店，提供近50名憨兒就業機會。「送愛到部落」計畫啟動13年，今年庇護工場預計募集1萬1701份年節禮盒訂單，將喜憨兒製作的美味糕餅送往台東、彰化等偏鄉學童手中，「一份愛心兩份幫助」。

喜憨兒基金會自2008年底起啟動「送愛到部落」，邀請社會大眾購買憨兒烘焙品，再將這份心意送達偏鄉孩童家中，憨兒從被服務者轉變為服務者。庇護工場內，憨兒們在烘焙室認真揉麵團，之後將半成品送入烤箱，空氣中飄散著濃郁餅乾香。

部落學校老師分享說，偏鄉孩子收到禮盒沒有直接打開來吃，屈指盤算著家中有7人，巧克力餅乾要給爺爺、弟弟，鳳梨酥留給愛吃鳳梨酥的阿嬤，之後才開心地將禮盒拎在手中帶回家。