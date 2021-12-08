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一份愛心雙重幫助 喜憨兒今起募集年節禮盒
2022年即將到來，喜憨兒社福基金會在高雄市設置4家庇護工場或商店，提供近50名憨兒就業機會。「送愛到部落」計畫啟動13年，今年庇護工場預計募集1萬1701份年節禮盒訂單，將喜憨兒製作的美味糕餅送往台東、彰化等偏鄉學童手中，「一份愛心兩份幫助」。
喜憨兒基金會自2008年底起啟動「送愛到部落」，邀請社會大眾購買憨兒烘焙品，再將這份心意送達偏鄉孩童家中，憨兒從被服務者轉變為服務者。庇護工場內，憨兒們在烘焙室認真揉麵團，之後將半成品送入烤箱，空氣中飄散著濃郁餅乾香。
部落學校老師分享說，偏鄉孩子收到禮盒沒有直接打開來吃，屈指盤算著家中有7人，巧克力餅乾要給爺爺、弟弟，鳳梨酥留給愛吃鳳梨酥的阿嬤，之後才開心地將禮盒拎在手中帶回家。
喜憨兒基金會指出，2022年「送愛到部落」計畫持續推進中，今年年節禮盒的每盒認捐價420元，募集後由基金會統一送給偏鄉學童，憨兒工作培力獲得訂單支持，偏鄉部落孩子也獲得鼓勵和祝福。此外，禮盒認捐金額達840元或每月捐款100元（持續一年），另送綻放希望植裁罐頭一份，詳情可上喜憨兒基金會官網查詢。
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