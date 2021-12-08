金山春節聯名禮盒限量1千盒物超所值 總值千元只賣666

今年金山好物集春節聯名禮盒由金山漫遊、金山區公所、青春山海線品牌合作聯名，今天舉辦聯名禮盒發表會，以結合金山優質山海特產，推出物超所值的組合，總價值超過1000元，僅賣666元推廣價，即起接受預購。包裝上特有的金山觀光形象設計及內附職人體驗學苑摺頁攻略和溫泉折價券。

今年初金山區公所與在地北海創生推出的金山好物集聯名年節禮盒，因為產品的特色性及極高的CP值，上架5天即銷售一空，今年集結更具特色及代表性的在地好物，結合只送不賣的限定燙「金」字春聯和金萬溫泉業者優惠券，更有看頭。

金山區長廖武輝說，位處北海岸中心的金山係山海匯聚，在大屯火山沃土及清澈水源孕育下得以產出優質的芋頭、甘藷、筊白筍等特色農作物，而位處海流交會的地理位置也使金山區漁產豐富，禮盒產品以青春山海線的概念精選出可代表山與海的好物，並結合在地溫泉業者及各特色職人體驗學苑，以金山各熱門景點為形象設計，以行動支持在地特色產業。

北海創生發起人賴家華表示，由民間組織北海創生青年論壇發起所推動的金山漫遊，是由在地青年組織北海創生青年論壇所發起的地域品牌，希望透過區域整合、環境永續、地方創生、透過地方DNA的盤點，將在地特有的「人、文、地、景、產」傳遞出去。

禮盒結合以「山為主體」的在地知名阿玉麻粩嚴選金山黃金地瓜製成，無添加香料色素的地瓜麻粩、汪汪地瓜園爽脆不黏牙一口接一口的經典地瓜片；以「海為主體」的英味好呷精選頂級干貝，純手工剝絲、製作，結合獨門調理配方的手作干貝醬、秋香特產行幸福滋味傳承三代的魚鬆等4項精選金山特色山海特產。