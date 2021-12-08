異位性皮膚炎害長不高！ 29歲男擦藥猛打嗝憂惡化

國內約有200萬人深受異位性皮膚炎之苦，尤其到秋冬時節，皮膚乾癢脫屑情況更加嚴重。台灣醫院小兒部特聘教授江伯倫指出，約有一成以下幼童將伴隨疾病直至終身，甚至影響睡眠與身高，加上國人對於類固醇用藥恐懼，導致病情惡化。

現年29歲的邱先生，在9歲發病後，身受異位性皮膚炎困擾，大學就連搬進宿舍大掃除，就全身搔癢，抓到全身都是血，加上類固醇用藥，害他出現胃痙攣，連續打嗝三天，加上用藥越加越重，睡眠也備受影響。

江伯倫說，異位性皮膚炎根據研究跟遺傳因子有關，若父母雙方為患者，其孩童患病機率高五倍，若其中一方為患者，也有三倍之多。加上近年飲食西化、二手煙和廢氣等環境因子影響，更使異位性皮膚炎逐年攀升。

「如果孩童直至二歲以後，抓到破皮、滿身傷口，還會導致金黃色葡萄球菌和過敏原塵蟎入侵，形成終身或長期過敏體質。」江伯倫表示，除此之外，若病情沒控制好，有七成的病童還可能走向氣喘、過敏性鼻炎等慢性疾病，就連身高也會「矮人一截」。

江伯倫指出，由於孩童搔癢導致睡眠品質差，成長激素不足，因此身高和成長也會受影響，臨床上有患者因為搔癢難耐，抓到蜂窩性組織炎、敗血症，因此早期治療避免輕、中度皮膚炎繼續惡化相當重要。

台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜指出，最常見的「類固醇用藥」，讓不少家長擔心會小孩會有皮膚變萎縮變差、生長發育等受限，而改使用「免疫抑制劑」治療，但又有三成民眾會產生灼熱感等副作用，造成用藥中斷。

朱家瑜表示，類固醇若使用得宜能妥善控制病情，但國人的類固醇恐懼症居高不下，更是「世界排行第三」，僅次波蘭、烏克蘭，而今年國內食藥署也核准「PDE-4抑制劑」外用藥膏，屬非類固醇用藥。

他表示，該藥物可用於年齡3個月以上的輕中度患者，經28天日治療有機會讓皮疹消退，對於不適合類固醇用藥者也是另一選擇，醫師也提醒，患者日常保養務必要先擦藥膏、後擦保濕劑，且使用適合溫度溫度的清水洗澡，凡碰觸水之後，也要加強保濕。