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南客老故事藝術展、客家拼圖百客在台南 今登場

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府客家事務委員會今天舉辦「南客老故事藝術展」及「客家拼圖—百客在台南」展覽開幕茶會。記者鄭維真／攝影
台南市政府客家事務委員會今天舉辦「南客老故事藝術展」及「客家拼圖—百客在台南」展覽開幕茶會。記者鄭維真／攝影

台南市政府客家事務委員會今天舉辦「南客老故事藝術展」及「客家拼圖—百客在台南」展覽開幕茶會，身為客家第二代的市長黃偉哲表示，台南客家人口有11萬多人，雖然沒有明顯的客家鄉鎮區，但市府在去年成立一級單位客委會，是因為作為歷史上的古都，有義務、有感情、有責任推動少數族群語言文化的深耕行動。

「南客老故事藝術展」是展出從原鄉來到台南打拚，並在各領域相當傑出、無私奉獻投入客家公共事務、文化傳承推動的前輩，有企業家、教育家、學者、藝術家、文化工作者等。市府客委會將王新財、邱榮章、林享郎、涂喜妹、溫隆源、曾文欽、劉進良、林裕成與傅雪如、胡紅波、陳秋琴與劉招明、陳壬洪、陳美玉、溫彩棠、溫紹炳、葉茂榮、管世瑗等18人，以他們的生命故事集結成「大器傳客深耕府城」一書。

「客家拼圖—百客在台南」是展覽在台南各行各業、各角落的客家普羅大眾，有餐飲業、美髮業者、上班族、教師、廚師，他們默默在自己崗位上努力生活，為台南創造豐富、美麗的人情風景。

黃偉哲表示，展覽的主角出生成長在屏東、高雄、桃園、新竹、苗栗的客家庄，年輕時到台南工作生活，最後以台南為家，落地生根，繁衍下一代，台南最終成為新的故鄉。

黃偉哲說，自己的母親是台中東勢客家人，到台南工作生活的時間比在原鄉時間還久，自己則是台南客家的第二代，血緣上、情感上都非常認同客家，同時也是道地的台南人。

「南客老故事藝術展」暨「客家拼圖—百客在台南」即日起到明年1月28日，於台南市客家文化會館2樓展出。

台南市政府客家事務委員會今天舉辦「南客老故事藝術展」及「客家拼圖—百客在台南」展覽開幕茶會。記者鄭維真／攝影
台南市政府客家事務委員會今天舉辦「南客老故事藝術展」及「客家拼圖—百客在台南」展覽開幕茶會。記者鄭維真／攝影

台南 黃偉哲

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