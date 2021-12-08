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客語日曆苗栗好客迎好客發表 實體日曆12日開放索取
苗栗縣政府製作的客語日曆「苗栗好客迎好客」今天發表，這是縣府第2年製作客語日曆，期盼大家以苗栗好客迎好客的熱忱，開啟新的一年，今年將客語能力初級認證的基本詞彙置入日曆中，還有數位版電子書，希望大家共下來推廣傳承客語。
苗栗縣長徐耀昌指出，苗栗是客家大縣，客家人口約占65％，縣府致力推動客家事務、提升客語公共服務並營造客語友善環境，已蟬聯客委會3年評核優等佳績，可說「全國打頭名」。
他表示，為讓客語融入生活，在家庭中扎根，縣府一向鼓勵民眾報考客語認證，今年編印的客語日曆，置入「客語能力初級認證基本詞彙」文字及錄音檔，由客委會授權縣府使用，日曆製作過程感謝客語專家龔萬灶、徐煥昇、影像專家林家安及施富錡協助設計校對，另外書法名家謝鴻卿也為「苗栗好客迎好客」題字。民眾只要每天跟著日曆上客家生活詞彙搭配客語拼音、釋義及例句，「每日一客語」，一年下來即可輕鬆學習300多句日常簡單的客家話。
文觀局長林彥甫表示，新年度客語日曆除紙本外，還有數位版電子書加錄音檔，方便民眾反覆聽讀，數位版電子書明年元旦起會放在文觀局官網提供民眾線上閱覽，紙本日曆12月12日上午9點起在文觀局服務台開放民眾索取，凡居住苗栗縣的鄉親，憑通過客語認證證書正本或影本都可換取客語日曆，每人限領1本，限量300本，領完為止，歡迎大家踴躍領取，共下來講客。
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