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日本小笠原群島火山噴發 浮石漂流數月花蓮海域現蹤

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
日本小笠原群島火山8月噴發，近日在花蓮多處岸際及海面，都發現火山浮石。圖／民眾提供
日本小笠原群島火山8月噴發，近日在花蓮多處岸際及海面，都發現火山浮石。圖／民眾提供

日本小笠原群島火山今年8月噴發，火山浮石隨洋流漂流，近日在東部海岸現蹤，花蓮北從崇德板下海岸，南到石梯坪都發現零星蹤跡，有的細如砂石，最大的約網球大小。海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，目前持續觀察，近日數量有增加趨勢，已通知漁船注意航行安全。

第一二岸巡隊副隊長楊仕逢今天表示，近日岸巡人員陸續在崇德板下海岸、新城七星潭及豐濱石梯坪，發現火山浮石，有的在外海漂流，也有被打上岸際，數量有逐漸增加的趨勢，

他表示，相較屏東、台東，花蓮海岸火山浮石數量不算太多，目前還未發現影響生態，但因火山浮石質量輕，在海面漂浮，若駛過船隻不慎吸入引擎，可能會導致機械故障，因此特別提醒作業船隻注意。

海洋委員會昨天也表示，為掌握小笠原群島火山噴發造成的火山浮石漂流動態，國家海洋研究院隨即進行洋流數值模擬、海巡署則啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，並配合空勤總隊空中巡邏勤務監控、海保署也採水檢測。

到昨天傍晚5時止，發現火山浮石已隨洋流漂流到到蘭嶼雙獅岩岸際（約60平方公尺）、七星潭距岸10公尺（約125平方公尺）、達仁溪口岸際（約10,000平方公尺）、白沙灣岸際沙灘（約2000平方公尺）、大堀溪南岸沙灘（約500平方公尺）、老梅沙灘（約1,000平方公尺）、貢寮桂安岸際（約625平方公尺）、草里漁港港內（約375平方公尺）等處。

日本小笠原群島火山8月噴發，近日在花蓮多處岸際及海面，都發現火山浮石。圖／海巡署第一二岸巡隊提供
日本小笠原群島火山8月噴發，近日在花蓮多處岸際及海面，都發現火山浮石。圖／海巡署第一二岸巡隊提供

海巡署 沙灘 花蓮

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