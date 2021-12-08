日本小笠原群島火山噴發 浮石漂流數月花蓮海域現蹤

日本小笠原群島火山今年8月噴發，火山浮石隨洋流漂流，近日在東部海岸現蹤，花蓮北從崇德板下海岸，南到石梯坪都發現零星蹤跡，有的細如砂石，最大的約網球大小。海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，目前持續觀察，近日數量有增加趨勢，已通知漁船注意航行安全。

第一二岸巡隊副隊長楊仕逢今天表示，近日岸巡人員陸續在崇德板下海岸、新城七星潭及豐濱石梯坪，發現火山浮石，有的在外海漂流，也有被打上岸際，數量有逐漸增加的趨勢，

他表示，相較屏東、台東，花蓮海岸火山浮石數量不算太多，目前還未發現影響生態，但因火山浮石質量輕，在海面漂浮，若駛過船隻不慎吸入引擎，可能會導致機械故障，因此特別提醒作業船隻注意。

海洋委員會昨天也表示，為掌握小笠原群島火山噴發造成的火山浮石漂流動態，國家海洋研究院隨即進行洋流數值模擬、海巡署則啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，並配合空勤總隊空中巡邏勤務監控、海保署也採水檢測。