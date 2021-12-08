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生命線協會自殺宣導影片徵選 家庭關係議題占第1

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園生命線協會舉辦宣導影片徵選，由銘傳大學廣告際暨策略行銷學系學生榮獲金牌。記者翁唯真／攝影
桃園生命線協會舉辦宣導影片徵選，由銘傳大學廣告際暨策略行銷學系學生榮獲金牌。記者翁唯真／攝影

桃園深耕服務超過30年的桃園市生命線協會，今於桃市府青年局舉辦1995愛生命影片徵選頒獎，共頒發9個獎項及獎金，鼓勵為自殺議題發聲的年輕朋友。

生命線協會因應青少年自殺議題居高不下的現象，期望透過影片徵選活動，試著邀請青少年夥伴，從他們的眼中看見青春的痛苦與求助樣貌，本次甄選共計有60個隊伍報名，約3分之一是來自桃園在地的隊伍，此次活動僅透過青少年朋友熟悉的網路管道line、Facebook、Instagram、網紅How Fun 的宣導，最後完成參選資格共有38部。

生命線協會理事長郭國卿表示，參賽影片中青少年討論的不快樂因素前3名為家庭關係、學業與情緒困擾議題；這與一般社會大眾認知到青少年時期，容易因為人際關係與感情議題而困擾的狀況有所不同，或許青少年時期是處於同儕認同的階段，但對於家庭內的特殊事件或氛圍，對於青少年來說仍是無法跳離的重要議題。

評審之一的精神科醫師單瑜指出，原以為要花許多力氣才能看完所有作品，沒想到完全沒有壓力，相信這是媒體傳播感人的力量，透過影片文學可以讓人了解別人的憂鬱深沉情緒，來了解自記內心深處想法，學習抒發。

榮獲金牌同時也是最佳人氣獎得主的銘傳大學廣告既策略行銷系學生，獲獎作品「一縷微光」，內容描述憂鬱症患者對身邊所有事物往負面方向思考，任何一舉一動都讓他感到不自在，創作者想傳達的理念是希望身邊的人注意到有朋友發生狀況，可以伸手拉一把，避免憾事發生。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

生命線 桃園

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