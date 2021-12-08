70萬老人患輕度認知障礙 台科大新系統快篩準確率達9成

台灣科技大學機械工程系教授劉益宏今天出席科技部記者會發表「失智症前驅期腦波AI精準輔助診斷系統」，並說此系統可精準、快速方便偵測失智症前驅期「輕度認知障礙（MCI）」，準確率達9成，讓銀髮族及早接受治療。

國際失智症協會報告指出，2019年全球失智症人口已達5000萬，每3秒就新增1名失智症患者；2050年時，失智症人口將增長至1億3900萬人。

台灣失智症人口也不斷攀升，台灣失智症協會調查指出，截至2020年底，台灣65歲以上失智症患者近30萬人，每12名老人就有1名失智者；80歲以上的老人，每5人就有1人患失智症。估計到了2025年，台灣失智症人數近38萬人。失智症中的阿茲海默症屬退化型神經疾病，占所有型態失智症的6到8成，目前臨床尚無有效治療藥物。

報告說明，「輕度認知障礙（MCI） 」是發展至阿茲海默型失智症的高風險因子之一，因此被視為「前驅期」。以台灣為例，推估近70萬老人患有MCI，約佔18％，也就是每5.5位老人當中，就有一人罹患MCI。

劉益宏表示，他與多名醫師合作，在最核心的AI演算法部分，研發腦波多重非線性特徵解碼技術，並利用機器學習演算法，自動鑑定出大腦最具MCI敏感性的關鍵腦區，最後再利用自行開發的腦波分類演算法，將腦波特徵自動分類。

劉益宏說，此系統經過80名受試者腦波分析與驗證，達到了90％的MCI判讀準確率。準確率領先全球MCI腦波研究，並已陸續發表3篇國際期刊論文。

劉益宏說，輕度認知障礙腦波AI輔助系統包括感測端、硬體端、軟體端3大部分，和其他系統相比，此系統具方便（只需配戴8顆電極）、安全（非侵入式量測且無傷害）、快速（只需量測120秒腦波）、準確（已達到90％以上的MCI與AD偵測率）等優點，適合用於MCI的快速篩檢。