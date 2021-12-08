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日本料理好搭檔！ 這款植物有抑制新冠病毒活性潛力

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
日本料理常用的紫蘇葉，也是營養豐富的保健植物；紫蘇葉含有高量的鐵、水溶性的花青素以及脂溶性的類胡蘿蔔素，且紫蘇種子所壓榨出的紫蘇油富含Omega-3，為素食者的植物性深海魚油。圖／農委會花蓮農改場提供
日本料理常用的紫蘇葉，也是營養豐富的保健植物；紫蘇葉含有高量的鐵、水溶性的花青素以及脂溶性的類胡蘿蔔素，且紫蘇種子所壓榨出的紫蘇油富含Omega-3，為素食者的植物性深海魚油。圖／農委會花蓮農改場提供

日本料理常用的紫蘇葉，也是營養豐富的保健植物；紫蘇葉含有高量的鐵、水溶性的花青素以及脂溶性的類胡蘿蔔素，且紫蘇種子所壓榨出的紫蘇油富含Omega-3，為素食者的植物性深海魚油。

為了快速利用種子繁殖，突破量產技術瓶頸，大幅擴增全台紫蘇的利用及栽培面積，農委會花蓮農改場研發「紫蘇有機栽培及繁殖採種技術」，可提供紫蘇優良種子及相關採種技術，對整體產量及品質有明顯助益，不僅提高成苗率，並且降低生產成本，提高業者獲利。

花蓮場表示，因紫蘇營養及機能性成分豐富，深具發展潛力，從民國106年起即開始相關研究。紫蘇為唇形科之一年生草本雙子葉植物，葉片及種子為衛福部核准的可食部位，葉片可鮮食、炒食及醃漬加工，種籽則作為榨油使用。

花蓮場表示，中央研究院證實，全株紫蘇萃取物可減少老鼠肺部的病毒量，研究成果今年初刊登在「美國國家科學院院刊」(PNAS)上，後疫情時代，紫蘇可望開發成抗新冠肺炎潛力藥物、飲品或保健品；110年01月27日在防疫專區公告全株紫蘇萃取物，可發展為具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物。

花蓮場說，紫蘇因後端利用方式而有其適合的品種、採收部位及方式。民國86年台灣紫蘇的種植面積達曾39.49公頃，109年的統計資料僅達0.3公頃，少量栽培僅供自用、加工調味、餐廳及中藥材店使用。因此我國目前若需獲得大量新鮮紫蘇，須自行栽培或經由產品開發商委託農民的方式契作收購。

花蓮場表示，不同種紫蘇發芽率差異可達70%以上，部分品種甚至出現無法發芽的情形發生，限制紫蘇在產業上的發展；今年推出「紫蘇系列茶包配方及其調製技術」，利用此技術製作出的紫蘇茶包風味獨特多元，具熱銷潛力；相關繁殖與加工技術已公告徵求業者技術移轉推廣。

日本料理常用的紫蘇葉，也是營養豐富的保健植物；紫蘇葉含有高量的鐵、水溶性的花青素以及脂溶性的類胡蘿蔔素，且紫蘇種子所壓榨出的紫蘇油富含Omega-3，為素食者的植物性深海魚油。圖／農委會花蓮農改場提供
日本料理常用的紫蘇葉，也是營養豐富的保健植物；紫蘇葉含有高量的鐵、水溶性的花青素以及脂溶性的類胡蘿蔔素，且紫蘇種子所壓榨出的紫蘇油富含Omega-3，為素食者的植物性深海魚油。圖／農委會花蓮農改場提供

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