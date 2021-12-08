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疫情加暖冬雙打擊！38年本土羽絨衣品牌實體店吹熄燈號

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
38年好牌「台灣羽毛」宣布，受到新冠肺炎疫情、冬季氣候變暖影響，決定全面結束實體店面。圖／摘自facebook
38年好牌「台灣羽毛」宣布，受到新冠肺炎疫情、冬季氣候變暖影響，決定全面結束實體店面。圖／摘自facebook

屬於美福飯店、美福肉品關係企業的「台灣羽毛」成立38年後宣布，因受到這兩年的新冠肺炎疫情、冬季氣候變暖影響，決定全面結束實體店面，讓消費者也覺得不勝唏噓。

即使邁入12月的冬季，台灣天氣偶而出現十餘度的低溫之外，多數時間氣溫仍在二十度上下，完全沒有傳統節氣「大雪」的氛圍。因此，讓成立38年的本土羽絨衣品牌「台灣羽毛」舉辦出清特賣，也宣告將結束最後一間實體店面，全面轉往線上銷售。在全盛時期，台灣羽毛在北中南擁有近10家門市，更是美福集團成員的起家品牌之一。無奈受到近年的氣候變遷，以及席捲全球的新冠肺炎，導致消費者無法出國旅遊，連登山健行也減少，讓禦寒服裝需求降低，衝擊到台灣羽毛的生存。

在新冠肺炎之前，暖冬的影響就讓台灣羽毛逐年關閉各據點，僅剩下位於行天宮附近的門市。眼看疫情在短時間難以降溫，業者只好忍痛宣布在2022年4月結束所有實體店舖，全面轉往線上銷售為主。消息一出，忠誠消費者對於台灣羽毛即將關閉實體店感到相當不捨，趁著店關之前，為家人多採購一件羽絨衣，不僅是留作紀念，另方面也可在寒流來襲或日後有機會出國旅遊時穿著禦寒。

新冠肺炎 疫情

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