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台鐵EMU3000台東試營運 王國材：望解決春節一票難求

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
立委劉櫂豪邀請台東鄉親，體驗台鐵EMU3000型列車。記者卜敏正／攝影
立委劉櫂豪邀請台東鄉親，體驗台鐵EMU3000型列車。記者卜敏正／攝影

立委劉櫂豪今天上午在台東車站，辦理立法院交通委員會台鐵EMU3000型列車試營運視察，邀請交通部長王國材、台鐵局長杜微與台東鄉親共同搭車，體驗新車品質，乘搭乘旅容直言外觀漂亮、噪音也低，設備新穎讓人有感，希望投入營運後，解決春節、假期返鄉一票難求的問題。

王國材表示，台鐵EMU3000型不僅外型新，列車設計也獲得許多大獎，預計年底前有3列車、春節前有5列車投入東部營運，並由台東發車，為東部鄉親服務，座位數會比普悠瑪增加40%，訂票也應該會比以前好。

王國材也說，新列車投入東部試營運，今天算是很重要時刻，也是全面汰換舊車的開始，另外台鐵在營運收入、交通安全改革上都應該更加完善。

劉櫂豪表示，為解決台東鄉親一票難求問題，多次督促交通部擬訂短中長期計畫逐步改善台東鐵路運能，EMU3000型城際列車今年交車，順利完成試車驗車後優先投入東線營運，這在台東花蓮之間鐵路雙軌化完成前，能夠增加營運，也爭取讓鄉親從台東試乘到知本，體驗新車舒適度並將意見提供台鐵參考。

受邀搭車的台東鄉親，看到新列車後都稱讚漂亮，爭相在列車頭前拍照留念，上車後對於新穎寬敞的空間，窗簾、座位、空間設計、低噪音都讚譽有加，但也直言希望新車投入營運後，不僅要搭乘舒適，更要讓返鄉民眾買得到車票。

許多台東鄉親今天受邀到台東車站，體驗台鐵EMU3000型列車，開心拍照留念。記者卜敏正／攝影
許多台東鄉親今天受邀到台東車站，體驗台鐵EMU3000型列車，開心拍照留念。記者卜敏正／攝影
許多台東鄉親今天受邀到台東車站，體驗台鐵EMU3000型列車。記者卜敏正／攝影
許多台東鄉親今天受邀到台東車站，體驗台鐵EMU3000型列車。記者卜敏正／攝影
交通部長王國材、立委劉櫂豪等人今天到台東搭乘體驗台鐵EMU3000型列車。記者卜敏正／攝影
交通部長王國材、立委劉櫂豪等人今天到台東搭乘體驗台鐵EMU3000型列車。記者卜敏正／攝影
交通部長王國材、立委劉櫂豪等人今天到台東搭乘體驗台鐵EMU3000型列車。記者卜敏正／攝影
交通部長王國材、立委劉櫂豪等人今天到台東搭乘體驗台鐵EMU3000型列車。記者卜敏正／攝影
台鐵EMU3000型列車，今年春節前將增加5車組在東部營運。記者卜敏正／攝影
台鐵EMU3000型列車，今年春節前將增加5車組在東部營運。記者卜敏正／攝影

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