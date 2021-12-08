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本周天氣穩定舒適偏涼 下波東北季風報到時間曝光

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
本周天氣都還算穩定，由於今天還有一點東北季風，所以北台灣氣溫偏涼。本報資料照片
本周天氣都還算穩定，由於今天還有一點東北季風，所以北台灣氣溫偏涼。本報資料照片

受到東北季風影響，今晨氣溫偏涼，中央氣象局表示，本周天氣都還算穩定，由於今天還有一點東北季風，所以北台灣氣溫偏涼，明天隨著東北季風減弱，僅剩迎風面的東半部以及大台北部分山區可能有零星降雨；氣溫部分，北台灣低溫約18、19度，白天高溫則可以來到22至23度，中南部則是日夜溫差大，白天約25至27度，夜間低溫則約14至18度。

氣象局表示，12日前全台都是穩定的天氣，各地大多多雲到晴，體感溫度屬於舒適偏涼，不過要提醒，10日因為東半部、基隆北海岸、大台北地區雲量增多，可能會有零星降雨，其他地區則都是晴到多雲的天氣。

氣象局表示，下周一、二將有下一波東北季風到來，不過強度不是很強，但會比周日穩定舒適的天氣稍稍降溫，北部、東半部迎風面則會有降雨機率。氣溫部分，北台灣低溫可以來到16度，所以會稍微感覺到降溫，陽光也比較少。

此外，氣象局也說，現在菲律賓附近的海溫偏高，從模式預報上來看，有機會形成颱風，通常南邊颱風通過，會有雲系影響台灣，不過由於颱風尚未生成，模式變化很大，後續動向如何還要再持續觀察。

氣象局也提醒，今、明兩天，東半部仍有長浪發生的狀況，東半部、恆春半島要留意長浪。

氣象局表示，本周天氣都還算穩定，由於今天還有一點東北季風，所以北台灣氣溫偏涼。圖／氣象局提供
氣象局表示，本周天氣都還算穩定，由於今天還有一點東北季風，所以北台灣氣溫偏涼。圖／氣象局提供

氣象局 東北季風 天氣動態

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