防疫不鬆懈 墾丁迎曙光復辦 12月31日、明年元旦旅宿已近滿房

2021年即將尾聲，已是年度觀光盛事屏東墾丁龍磐公園迎曙光，今年因疫情官方取消接駁及車輛管制進出，仍有數千民眾自行前往，車輛塞爆台26線佳鵝公路；縣府評估國內疫情趨緩、施打疫苗覆蓋率提升，已和縣觀光協會、恆春半島觀光產業聯盟合作復辦，提醒除全程要戴口罩、禁止飲食，一律搭接駁車，上車要酒精消毒及實名制；墾丁旅宿31日和元旦2天已近滿房。

2022年台灣本島第一道曙光最早在台東成功鎮三仙台的6點10分、日出時間為6時34分，墾丁龍磐草原約慢1分鐘，每年吸引大批遊客前主；縣府恢復免費交通接駁服務服務，取消疫情前連續2年的戰機衝場表演，在龍磐公園陪伴迎曙光的健康操暖場活動仍維持，還有飯店住宿券等獎品摸彩餘興活動，現場臨時郵局有獨一無二的「墾丁迎曙光」紀念戳。

墾管處說，明年元旦凌晨0點起上午9時，台26線鵝鑾鼻到滿州界碑段實施交通管制，除當地居民持身分證及事先申請並經許可的遊覽車可進出外，管制一般車輛進入；鵝鑾鼻公園、滿州界碑2處停車場設交通接駁站，凌晨3點30分起視遊客量，適時發車開往龍磐草原，結束時再將民眾接回。

墾管處呼籲，疫情管制尚未降級，為確保所有遊客安全，活動全程需配戴口罩，未戴口罩不得上接駁車，也請配合現場酒精消毒及實名制簽名，相關措施將稍微降低接駁速度，但防疫優先，請遊客注意並提早出門耐心等候；因龍磐草原屬崩崖地質，遍佈石灰岩洞與裂縫，現場架設警示燈、圍繩劃分安全區域，請遊客在安全區域耐心等待。

恆春氣象站表示，台灣東南部地區每年冬季受東北季風影響，海面上空雲層較不穩定，尤其是太陽準備升起的清晨5點至7點變化最大，很難準時看得到曙光，想要看曙光，夏季是最好的時節。