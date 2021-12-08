高鐵寒假營隊限量4梯次 9日起開放報名

兼具知性與趣味的高鐵營隊即將再次啟動。台灣高鐵公司說，明年1月25日起到2月10日，共舉辦四梯次「2022年台灣高鐵寒假營隊」，9日至16日止開放網路報名，歡迎對高鐵知識以及鐵道文化有興趣大專院校、高中職、國中及國小五、六年級學生踴躍報名。

台灣高鐵說，透過營隊安排的豐富課程，學員將走訪多個鐵道文物蒐藏與保存機構，深度探索台灣及世界鐵道文化的歷史底蘊，展開一趟精彩又難忘的鐵道探索之旅。

台灣高鐵說，該次營隊分為大專組、高中職組、國中組及國小組，共四梯次，每梯次為期一天，採網路報名。高鐵將於12月17日（周五）以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於20日（周一）在活動報名網頁公告錄取名單。

台灣高鐵說，為善盡企業社會責任，持續推動鐵道文化向下扎根，該次寒假營隊特別安排學員探訪「台灣高鐵探索館」，讓學員們有機會深度了解台灣及世界鐵路發展歷程，更能透過1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙、館內珍貴的高鐵文物以及許多有趣的互動裝置，輕鬆了解精采的高鐵故事。