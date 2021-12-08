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限量250組！打包台北時代寓所「專屬香氛」 房客7折
許多飯店有其獨特的香氣，讓人離開了總是想念，聞到這氣息，如同回了到家。台北時代寓所就以此首度推出品牌香氛 「Forest#56」，這款香氛自開幕以來在大廳以溫暖沉穩的木質調氣息，受到許多人喜愛，詢問度極高。「Forest #56」定價1,880元、限量250組，房客在入住期間購買可享有7折優惠（每房限購5瓶）。
台北時代寓所總經理林桂玉表示，人類所有的感官中，嗅覺是最敏銳的，推出自家獨有的品牌香氛不只好聞，嗅覺直接與腦的記憶中心連結情感區，透過香氛在腦中存下美好難忘的回憶，結合視覺、聽覺、味覺和觸覺，傳遞完整五感行銷，更能提升品牌辨識度，「我們希望創造更多讓大家愛上、離不開台北時代寓所的理由。」
「Forest #56」取名來自圍繞著台北時代寓所的56棵樹，紀念寓所進駐中正區幸福里時對社區綠化的諾言實踐。台北時代寓所團隊與嗅覺行銷股份有限公司(
Scentist Inc.)在開幕前經半年多的策劃，將幾個重要元素：所在地在150年前曾為樟樹林、日治時代曾為冶鐵廠、台灣人親土親的人情味、被海洋包圍的美麗島嶼台灣等，共同討論設計出「Forest#56」。
這款香氛經過時間、每日氣溫、濕度，以及到訪的賓客不斷變化，從溫暖厚實的木質香氣，融入柔和的柑橘調，最後帶入舒適的海洋微風，點綴出些許金屬的氣息，也反映著台北時代寓所的理念與歷史軌跡。
台北時代寓所「Forest #56」
前：佛手柑、胡椒、生薑
中：鼠尾草、迷迭香、天竺葵
後：海洋、琥珀、檀香、迷迭香、樟樹
定價：1880元／首波限量250組
優惠：房客在入住期間購買可享7折優惠（每房限購5瓶）
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