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放下疫情帶來的惶恐焦慮 新竹馬偕辦美術展

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
《光和作用 三頻共振美術展》展期即日起至明年2月28日，鼓勵大家踴躍來看展。圖／新竹馬偕提供
《光和作用 三頻共振美術展》展期即日起至明年2月28日，鼓勵大家踴躍來看展。圖／新竹馬偕提供

新冠肺炎去年爆發，讓生活型態有極大的變化。近期疫情趨緩，新竹馬偕醫院邀請賀吉與慕尼專業壁畫團隊協力策展，主題為「光和作用 三頻共振美術展」，其中，有一幅畫作特別留白，邀民眾共筆，將打完疫苗的心境揮筆在畫作上面，畫出內心最真實的渴望，每一筆都是代表每一個人的獨特，更是每一道希望的光。

「光和作用 三頻共振美術展」由著名水墨畫家黃少貞、黑白攝影師何穎昭以及壁畫家黃南榮老師等3人聯合展出，希望透過藝術作品，讓民眾觀看的同時找到心靈的平靜與安定，放下疫情所帶來的惶恐和焦慮。

參展人黃少貞說，展出前曾至新竹馬偕醫院場勘，發現藝廊近期規畫為疫苗施打空間，因此希望透過藝術和醫療的相互挹注，讓每一位來到新竹馬偕施打疫苗的民眾，不僅透過疫苗獲得防禦力，也能夠藉由畫作感受到安穩的力量。

新竹馬偕醫院表示，這次展覽的作品風格，水墨畫家黃少貞將東方文化底蘊與自然風景融入畫筆的運用與構思，以西方油畫方式呈現，將寫實穿插於寫意；黑白攝影師何穎昭，透過按下快門，把日常生活中稍縱即逝的平凡事物轉化爲不朽的視覺圖像；壁畫家黃南榮將暴風雨前的火燒雲景色，加入光的意象，傳達風雨後帶來的美好希望；三個藝術家風格看似各不相連，但透過光影、空間和美學概念，如同三道光彩，諧調的相互映襯。

新竹馬偕醫院指出，平安樓13樓廊道設為「馬偕藝廊」已有多年，為攝影、書法、油畫、藝文創作等多元性的展示區，開設以來吸引眾多愛好藝文人士接洽參展事宜；近日邀請黃少貞、黃南榮和何穎昭等3位老師聯合策展，展期即日起至明年2月28日，希望在後疫情時代，能藉由藝術的正能量，為民眾注入支持與希望，也鼓勵大家踴躍來看展。

《光和作用 三頻共振美術展》展期即日起至明年2月28日，鼓勵大家踴躍來看展。圖／新竹馬偕提供
《光和作用 三頻共振美術展》展期即日起至明年2月28日，鼓勵大家踴躍來看展。圖／新竹馬偕提供
《光和作用 三頻共振美術展》，由（左起）著名黑白攝影師何穎昭、水墨畫家黃少貞和壁畫家黃南榮老師聯合展出，期望透過藝術作品，讓施打疫苗的民眾，觀看時找到心靈的平靜與安定。圖／新竹馬偕提供
《光和作用 三頻共振美術展》，由（左起）著名黑白攝影師何穎昭、水墨畫家黃少貞和壁畫家黃南榮老師聯合展出，期望透過藝術作品，讓施打疫苗的民眾，觀看時找到心靈的平靜與安定。圖／新竹馬偕提供

新竹 疫苗 馬偕醫院

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