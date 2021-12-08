1218公投日 高鐵17日午後加開8班列車 周五開放訂票

12月18日是四大公投投票日。台灣高鐵公司說，近期觀察旅客訂位狀況，考量17日（周五）訂位數明顯增加，且集中於中午過後時段，故將於17日午後加開南下、北上各4班次列車，總計加開8班次，並自10日（周五）凌晨零時起開放預售，歡迎旅客多加利用。

高鐵表示，增開8班次列車均為各站停靠，敬請有需求的旅客預先訂位，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、全國超過1萬家與高鐵合作之便利商店等站外通路，提早完成付款、取票，即可省去到車站排隊購、取票的寶貴時間，直接輕鬆進站搭車。

高鐵說，後續仍將持續觀察售票情形，若發現需求明顯增加，將再增開班次疏運旅客。