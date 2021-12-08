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1218公投日 高鐵17日午後加開8班列車 周五開放訂票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵示意圖。圖／港都提供
台灣高鐵示意圖。圖／港都提供

12月18日是四大公投投票日。台灣高鐵公司說，近期觀察旅客訂位狀況，考量17日（周五）訂位數明顯增加，且集中於中午過後時段，故將於17日午後加開南下、北上各4班次列車，總計加開8班次，並自10日（周五）凌晨零時起開放預售，歡迎旅客多加利用。

高鐵表示，增開8班次列車均為各站停靠，敬請有需求的旅客預先訂位，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、全國超過1萬家與高鐵合作之便利商店等站外通路，提早完成付款、取票，即可省去到車站排隊購、取票的寶貴時間，直接輕鬆進站搭車。

高鐵說，後續仍將持續觀察售票情形，若發現需求明顯增加，將再增開班次疏運旅客。

高鐵提醒，旅客進出車站及乘車時請確實完成實聯制登記、配合體溫量測並全程佩戴口罩，高鐵各車站內及列車上，目前開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，飲食完畢應立即戴上口罩，敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定。

台灣高鐵加班車資訊。圖／港都提供
台灣高鐵加班車資訊。圖／港都提供

高鐵 社交距離

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