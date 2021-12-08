全聯社團激推的調味救星!日本家庭必備調味料買一送一　網友力推：快囤貨

因為疫情因素，許多民眾已練就在家自煮的好本事，而全聯福利中心更是許民眾採買的首選之處，主要是營業時間長，商品種類眾多，更不時地祭出促銷、優惠因此成為民眾心目中採購的好所在。

此外更有粉絲115萬的全聯社團(我愛全聯-好物老實說)討論全聯的各項商品，讓網友們採買不踩雷。近日編輯就在社團發現一款討論度極高的日式風味醬油

有位網友近日在社團發文分享，這款日式風味醬油今年改版上市後因為包裝新奇而採買，家中小孩對於味道都很滿意，並提到這樣的擠壓瓶包裝在料理時真的很方便，日前又看到全聯祭出買一送一優惠，直接失心瘋給他買個三組囤貨屯起來。此文一出釣出許多網友激推「拿來當蒸魚醬油超推」、「我都用昆布這罐取代味精來炒菜提鮮!一個月可以用掉一罐」、「不死鹹回甘，直接沾就好」、「這罐千千有介紹過，真的好用」、「這不是擠壓瓶嗎?我說真的用過真的回不去了…太方便」、「更有網友怒斥原po此文一出看來要中午先去搶購了，下班再去絕對沒貨」，還有網友kuso的回答「原本只是因為迪士尼包裝可愛買來收藏，不知道大家這麼推，回家要來試用看看了」

圖／陳郁夫 提供

據了解，近年來已有部分使用者習慣以日式風味醬油調味，主因是日式風味醬油比起傳統釀造醬油更多特有的「甘」味，因此在調味入菜時較不會出現死鹹的狀況。此外也因日劇的影響，台灣消費者看到日劇中的人物用日式風味醬油做出多樣料理，舉凡是蒸蛋、壽喜燒、甚至炒菜等都會使用到，更可以直接對加水稀釋變成高湯，在台專營料理領域的人氣YouTuber:TASTY NOTE日本男子的日式家庭料理(臉書專頁名稱)也說過日式風味醬油可以說是日本家庭必備的調味品，因為裡頭含有豐富的高湯風味，加一點就可以引出料理的旨味，且日本市場很常見這種擠壓瓶身，做涼拌菜、沾醬、淋冷麵都特別方便，不易失手 。也因此日式風味醬油慢慢的跟一般醬油一樣，開始被廣泛應用。

圖／陳郁夫 提供

促銷時間11/30-12/16，在現萬物皆漲的狀況下，自己的荷包只能自己顧，生活的大確幸不常有，但買一送一的小確幸一定要手刀跟上！