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夢幻唯美夜景！民雄表藝中心閩式建築光影與娥眉月輝映

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
民雄鄉表藝中心閩式建築光影與娥眉月輝映，夢幻唯美夜景。圖／張文良提供
民雄鄉表藝中心閩式建築光影與娥眉月輝映，夢幻唯美夜景。圖／張文良提供

嘉義縣文化觀光局委託民雄鄉出身的燈光設計大師袁宗南，重新設計台一線旁的民雄表演藝術中心園區，透過燈光設計，入夜燈光打開，讓人觀賞閩式建築特色燕尾脊及馬背脊，光影絢麗變化，成為夜景地標，吸引攝影愛好者取景。

退休校長張文良日前拿單眼相機，終於等到一直想拍的空中娥眉形新月，與地上民雄表藝中心相互輝映合影，愈接近地平線的月亮，顯得又大又紅！真漂亮！張文良將美照貼臉書分享，讓網友讚嘆。

氣象站說，新月過後，月亮漸漸移出地球與太陽之間區域，這時抬頭看到月亮被陽光照亮一小部分，形如彎彎娥眉，這時月相叫「娥眉月」，「娥眉月」只能在傍晚的西方天空中看到。

我國習慣上把下半月的「娥眉月」稱為「殘月」。上弦月和下弦月，娥眉月和殘月的相貌差不多，但它們出現時間、位置及亮面朝向是不同的。農曆日期是根據月相排定的，古代勞動人民靠月判斷。

文觀局說，表藝中心是具特色的閩式建築，爭取文化部補助1500萬，請袁宗南設計燈光展現，讓園區夜晚顯得柔和，呈現不同風貌。袁宗南說，表藝中心以閩南式建築為主，利用夜間燈光帶動商機，利用光游於藝，將藝術氣質呈現給縣民。

民雄鄉表藝中心閩式建築光影與娥眉月輝映，夢幻唯美夜景。圖／張文良提供
民雄鄉表藝中心閩式建築光影與娥眉月輝映，夢幻唯美夜景。圖／張文良提供
民雄鄉表藝中心閩式建築光影與娥眉月輝映，夢幻唯美夜景。圖／張文良提供
民雄鄉表藝中心閩式建築光影與娥眉月輝映，夢幻唯美夜景。圖／張文良提供
民雄鄉表藝中心閩式建築光影與娥眉月輝映，夢幻唯美夜景。圖／張文良提供
民雄鄉表藝中心閩式建築光影與娥眉月輝映，夢幻唯美夜景。圖／張文良提供

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