夢幻唯美夜景！民雄表藝中心閩式建築光影與娥眉月輝映

嘉義縣文化觀光局委託民雄鄉出身的燈光設計大師袁宗南，重新設計台一線旁的民雄表演藝術中心園區，透過燈光設計，入夜燈光打開，讓人觀賞閩式建築特色燕尾脊及馬背脊，光影絢麗變化，成為夜景地標，吸引攝影愛好者取景。

退休校長張文良日前拿單眼相機，終於等到一直想拍的空中娥眉形新月，與地上民雄表藝中心相互輝映合影，愈接近地平線的月亮，顯得又大又紅！真漂亮！張文良將美照貼臉書分享，讓網友讚嘆。

氣象站說，新月過後，月亮漸漸移出地球與太陽之間區域，這時抬頭看到月亮被陽光照亮一小部分，形如彎彎娥眉，這時月相叫「娥眉月」，「娥眉月」只能在傍晚的西方天空中看到。

我國習慣上把下半月的「娥眉月」稱為「殘月」。上弦月和下弦月，娥眉月和殘月的相貌差不多，但它們出現時間、位置及亮面朝向是不同的。農曆日期是根據月相排定的，古代勞動人民靠月判斷。