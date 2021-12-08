阿堂鹹粥漲價被罵翻？ 作家分析：光這兩點200元就值得

台南名店「阿堂鹹粥」因將熱門商品調漲引起大量網友反彈，認為只是一碗粥，要價200元實在太貴。作家朱宥勳昨天卻在臉書發文表示不同意見。他認為傳統小吃本來利潤就低，且阿堂鹹粥不但大碗沒有魚刺，從店家能永續經營的角度來看，這樣的漲價「其實很便宜」

朱宥勳貼文說，他曾聽過餐飲業利潤的算法是「一道料理，食材只佔成本的1/3」，如果食材成本超過這個比例，利潤就會非常薄甚至沒有利潤。若以「70元食材費」來比較阿堂鹹粥原本就大碗的份量，其實並不算貴。且虱目魚刺超麻煩，光是讓它變成沒有刺的人工，所有鹹粥都值得賣到跟拉麵一樣價格了吧。

另外他還說，他一直覺得台灣品質優良的小吃本來就有漲價的空間，吃到便宜的東西固然開心，但也會擔心店家「錢省到哪裡去了」，如果是省到讓業者自我剝削，會不會過幾年老闆年紀大了熱情熄了，這家店就消失了？有合理的價格，「我們才能期待一家好店一直傳下去啊。」

有網友表示認同「台灣人有種飲食文化的自卑，只有洋和尚可以賣的貴，土和尚就是只能五十塊台幣上下的收款」、「鬍鬚張不只重視食安，還很注重勞工權益和培訓」、「如果真要比料，一碗拉麵有多少料？賣到2、3百塊怎麼沒人靠腰？；但也有人有不同意見「問題在小編公關處理」、「無刺虱目魚肚沒有多費工好嗎，是要犧牲比較多有刺的部位 」、「在台南，虱目魚無刺是基本功，不需要說得像是特異功能」