日夜溫差可達10度！ 明天開始各地氣溫逐漸回升

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，昨天下半天台灣附近的水氣開始減少，今天西半部各地幾乎都是晴到多雲的穩定天氣，包含大台北地區西側及桃園以南，中南部則可以見到明顯陽光。大台北地區的東側、東北部及東部雲量仍然偏多，有局部零星短陣雨，出門還是要攜帶雨具。

今天北部和東北部偏涼，清晨氣溫約17到18度，白天在西側有陽光的地方可達21到23度，東北部等雲量較多的地方約19到21度。

中南部則要留意日夜溫差，尤其中部空曠地區因為輻射冷卻的關係，清晨低溫僅13到15度，中午高溫則可達24到25度，南部清晨約18到19度，中午高溫可達25到27度，溫差可達10度左右，另外也要留意入夜後的降溫速度很快，早出晚歸要添加保暖衣物。

東部因為雲量較多的關係，也是一整天都有點微涼，清晨約17到19度，白天高溫約22到24度。

賴忠瑋說，預計東北風的影響只到今天，明天開始東北風會逐漸減弱，轉為東北東風至偏東風，各地氣溫會逐漸回升，背風側的西半部地區天氣會更加穩定，不過迎風面的東北部及東部降雨反而會增加，主要是水氣變多再加上地形抬升作用的關係。

明天起中南部也要留意空氣品質，轉為偏東風後風速更微弱、擴散條件更差，可達對敏感族群不健康的橘色燈號。

周日下半天起東北風會再增強，賴忠瑋說，水氣也會略微增加，迎風面的北部、東北部和東部低溫將略往下降一到兩度，降雨也會增加，中南部較不受影響，持續晴朗穩定，不過還是要留意日夜溫差。目前資料顯示這波冷空氣會影響到下周二，雖然強度不算太強，不過人體對溫度的變化較敏感，因應天氣變化來調整穿著。

賴忠瑋說，另外今天全台灣的沿海都要留意風浪較大，東北風的增強使得平均風速可達6到7級，陣風可達8到9級，前往海邊活動或在沿海的道路行車要特別注意安全。