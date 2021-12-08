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苗栗10.6度低溫 明東北季風減弱略回溫
今天受到東北季風影響，中央氣象局表示，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，今晨最低溫在苗栗10.6度；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，大台北山區亦有零星短暫雨。
氣象局表示，明天隨著東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨。
氣象局提醒，今天桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８到９級強陣風，沿海地區有較大風浪；明日桃園至雲林、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風；今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。
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