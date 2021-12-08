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北台灣午後降雨漸歇 吳德榮：周日晚天氣轉變
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風增強，桃園以北、東半部有局部雨，中南部晴時多雲；北台灣偏涼、中南部白天舒適早晚微冷、日夜溫差大；下午起北台灣水氣減少，降雨漸歇，東半部仍有局部雨。北部16至23度，中部12至27度，南部12至28度，東部15至26度。
他說，明天東北季風影響，北台偏涼，周四至周日東北季風減弱，北台灣氣溫逐日回升；周三至周日東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率，中南部皆為晴朗穩定，舒適微熱、早晚涼的天氣。
吳德榮說，未來10天無強冷空氣；周日晚起至周二另一鋒面通過及東北季風南下，天氣轉變，北部、東半部有雨；但冷空氣弱、北台灣僅略轉涼，其他地區所受影響更小。
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