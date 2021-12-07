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結合雲門資源 雲門公布創計畫4位得主

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
雲門創計畫第六屆得主黃彥霖創作呈現。圖／雲門創計畫提供
雲門創計畫第六屆得主黃彥霖創作呈現。圖／雲門創計畫提供

雲門今日公布2022年第七屆「雲門創計畫」4位獲獎助者：李晉捷、許哲彬、陳薇伊、廖俊逞。雲門將提供免費排練場，支付排練費及創作諮詢，並結合雲門資源，挖掘並發揮創作者特質，協助創作者琢磨作品，期盼創作生涯走得長遠。

2015年雲門創辦人林懷民獲頒第一屆「蔡萬才台灣貢獻獎」。他婉謝一千萬元的獎金，建議將這份獎金捐給雲門基金會，成立「雲門創計畫」，支持表演藝術創作者發揮才華，實現夢想。「雲門創計畫」希望透過資助創作過程的排練空間及費用，讓獲獎助者專心磨練創作能力；如作品有潛力，也有獲獎助登上大舞台的機會。

四把椅子劇團藝術總監許哲彬，計畫透過集體創作方法，突破創作慣性，和成員共同發展文本與演出結構，試圖在開放、平等的創作關係中解放導演與演員的權力架構。莎士比亞的妹妹們的劇團駐團導演廖俊逞，則延續擔任蒂摩爾古薪舞集駐團藝術家的經驗，持續和舞者工作，挖掘舞者的個人生命與身體經驗史，並與原民文化交錯辯證，凸顯排灣族文化在部落集體概念底下蘊含的多樣性。

畢業自國立台北藝術大學舞蹈學系的李晉捷，將持續工作2年前發表的獨舞作品，研究身體語彙的敘事性與獨特性，並著重發展聲音與身體的關係。甫從國立臺北藝術大學舞蹈研究所畢業的陳薇伊，將曾發表於松菸LAB創意實驗室的獨舞，加入手語，擴張舞蹈動作的溝通訊息，企圖藉此拉近作品與觀眾的距離。

莎士比亞

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