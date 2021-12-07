誠品規畫百家社區書店萬場讀書會 後年開1.8萬坪新店

誠品今日發布「2021誠品年度閱讀報告」，療癒系作家不朽連續三年蟬聯台灣「年度十大華文文學作家」第一名。誠品也宣布明年將於新竹竹北開展第二家社區創新店，預計2025年打造百家社區書店、一年舉辦萬場讀書會。此外，誠品預計明年於馬來西亞開展東南亞首店，2023年於新店裕隆城、2024年於台南南區設立全新大型店點。實體書店加上誠品人APP、迷誠品Podcast」等線上服務，以虛實整合的方式打造「誠品全通路文化生活生態圈」。

誠品董事長吳旻潔表示，疫情改變世界，誠品書店的關鍵概念也從「海內外文化觀光」轉為「社區文化生活」，好好經營在書店周圍生活的人、為他們打造更好的閱讀生活。

誠品首間社區型書店「誠品生活時光」內湖瑞光店十月底開幕、第二家社區書店明年於竹北開展。吳旻潔表示，希望2025年誠品能做到擁有一百家社區書店，每家社區書店一年辦兩百場活動，其中有一半是讀書會，等於一年全台有1萬場讀書會。

「誠品生活時光」內湖瑞光店開店逾一個月。吳旻潔透露，該店零售與餐飲比例為七比三，而書占零售部分的三成。她透露，社區書店必須做到「日日有新書」、讓居民有新鮮感，LINE的社群經營也相當重要。她認為，「不是民眾不看書、而是身邊沒書店」，社區書店是「將書店放進人們的日常生活」。

社區書店之外，誠品規畫2023年在新店裕隆城打造一萬八千坪的新店，總面積是誠品信義店的一點五倍。吳旻潔透露，此一新店將包括戲劇空間與運動概念的空間，但書店面積不會大於誠品信義店。