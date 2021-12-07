異位性皮膚炎癢痛難耐！破解5大迷思 新藥阻抓癢循環

42歲的黃先生為異位性皮膚炎重度患者，全身皮膚長期泛紅、皺摺，部分傷口持續流血、滲出組織液，不僅感到燒灼痛、宛如上萬隻螞蟻在身上爬，組織液的腥臭味也讓他相當自卑。某次在公眾場合，還有孩童對他喊「媽媽，這個人好臭！」，陌生人不經意言語，成利刃重傷他的心。

異位性皮膚炎只要發作，患者會不斷搔抓導致破皮流湯、流血，影響睡眠日常，皮屑散落如「麵粉人」，因外觀影響人際互動，導致身心受挫。異位性皮膚炎病友協會發布「國人常見五大異膚迷思」，調整民眾錯誤觀念，讓民眾更正確認識異位性皮膚炎，今年政府核准2款新藥，有助中重度異膚炎病患改善症狀。

健保資料庫統計，全台約30萬人罹患異位性皮膚炎，約占全人口的1.28%，是國人常見的皮膚疾病。台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜指出，異位性皮膚炎不只在孩童時期發生，或是單純皮膚過敏，而是由遺傳與環境間複雜的交互作用，觸發週期性的免疫反應失調，算是慢性疾病，因無法治療，需終生用藥控制。

朱家瑜指出，異位性皮膚炎中重度患者，因無法忍受「癢」持續抓撓，可能產生大量皮屑，甚至龜裂、破皮出血，癢到無法入睡，長期影響睡眠品質，皮膚變紅、皮紋變深，可能影響人際互動，甚至被歧視或遭遇難堪。

異位性皮膚炎病友協會為減緩病患長期心裡壓力，共同彙整「國人常見五大異膚迷思」，呼籲民眾正確認識異位性皮膚炎。許多民眾因見到異膚患者脫屑、搔癢，誤以為是「傳染性疾病」，無形中表現出排斥言行。許多家屬存有「孩童專屬」、「食物過敏導致」等不正確觀念，甚至以為異膚是免疫力低下導致，需多加進補免疫系統，不僅如同提油救火越補越糟，更忽視青少年與成人異膚患者的處境，以及尋求正規治療的重要性。

異位性皮膚炎病友協會秘書長丁淑敏的兒子過去30年深受異膚所苦，她表示，目睹孩子反覆發作，身為母親常常束手無策，而大量掉落的皮屑、衣物床單污漬，清理也相當費神，可能導致家庭氛圍壓抑、產生衝突，血淚交織是照顧者的日常。病友協會期盼民眾多加同理患者處境、鼓勵接受正規治療，還給患者「正常人」生活。

中山醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師賴柏如表示，異位性皮膚炎治療分成3階段，第一階段為基礎保養及衛教，若有局部病灶可採用類固醇藥膏，或用口服抗組織胺舒緩癢感。中度患者第二階段可加上局部免疫調節藥膏、照光治療、短期口服類固醇等。若發炎症狀持續惡化，甚至為重度患者，第三階段則使用口服免疫調節劑，但可能造成肝、腎等較大負擔，需定期抽血追蹤肝腎功能和血球數量。

賴柏如指出，新一代藥物用藥1至2周可大幅改善癢感，將近8成患者成功改善75%皮膚症狀、6成達到症狀幾乎完全清除，尤其對於頭頸部症狀亦有良好改善。